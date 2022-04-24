البابا تواضرس: رجال الشرطة ساهرين على حفظ الأمن والأمان

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر والتقدير لرجال الشرطة الساهرين على حفظ الأمن والأمان، كما شكر وزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي أرسل برقية للتهنئة بالعيد، مشيرا إلى أن الوزير أناب عنه اللواء حازم عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، واللواء الدكتور مصطفى العدوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ، لحضور الصلاة.

وزراء ومسؤولين يهنئون البابا تواضروس

وأضاف «تواضروس»، خلال قداس عيد القيامة المجيد، أن وزير الداخلية أناب أيضا، اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اللواء أشرف جاد الله مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة، كما تلقينا اتصالات وبرقيات تهنئة رقيقة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، المستشار عمر مروان وزير العدل.

وأوضح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أننا تلقينا رسائل تهنئة من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتلقينا تهنئة الوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، الذي أرسل لنا برقية تهنئة رقيقة بالعيد، وأناب عنه من جهاز الأمن القومي لحضور الصلاة، اللواء أحمد فاروق، والعميد رانيا عبد العزيز.