أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة القبطية تحتفل بذكرى تأسيسها الـ60

تحتفل أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في نهاية الشهر الجاري، بمرور 60 عاما على تأسيسها، وبمناسبة ذلك الاحتفال نظمت الكنيسة لقاء بين البابا تواضروس الثاني والأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة وأسقف الخدمات العامة والاجتماعية، والخدام الشباب بالأسقفية، وتم عرضه، أمس، على قناة سي تي في.

تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية

تأسست أسقفية الخدمات العامة و الاجتماعية 30 سبتمبر 1962، ومنذ نشأتها المبكرة على في عهد الباب كيرلس السادس وللشباب دور فعال بالنهوض بها وخدمتها فمن خلالهم نمت أسقفية الخدمات وأصبحت شجرة مثمرة في حقل الخدمة، وقام البابا كيرلس السادس برسامة الأنبا صموئيل أسقفا لها والذي قام بتطوير وتنمية الأسقفية من خلال خبراته وتعليمه، حتى توفي خلال حادث المنصة وقت اغتيال الرئيس محمد أنور السادات 1981.

وتولى من بعده عدد من الأساقفة الذين طوروا نشاط الأسقفية من خلال أفكارهم المميزة، وذلك حتى قام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برسامة الأنبا يوليوس أسقفا لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

دور أسقفية الخدمات في المجتمع

وتلعب الأسقفية دورا مهما خدمة الفقراء والمهمشين في جميع أنحاء مصر من مسلمين ومسيحيين، فتواجهات الأسقفية تتجه نحو التنمية من أجل الاستدامة، حيث تعتبر الأسقفية الذراع التنموية للكنيسة، فقد قال الأنبا يوليوس في لقائه مع البابا تواضروس إن خدمات الأسقفية تسير جانبا إلى جانب المبادرات التي يطلقها الرئيس، فرسالة الأسقفية هي: «إيقاظ الوعي الاجتماعي لدى الأفراد لتحرير المجتمع من عبودية الفقر والجهل والمرض، والتأكيد على القيم الإنسانية، وتعزيز الهوية المصرية، وقيادة التغيير من خلال مشاركة جماعية».

برامج الأسقفية

ونظمت الأسقفية منذ نشأتها العديد من برامج التنمية، فالتنمية تعد جزءا من الخدمة، ومن البرامج التي تهتم الأسقفية بها التعليم والصحة والمشروعات الاقتصادية وتنمية مهارات الإنسان لكي يستطيع الاعتماد على نفسه.

وبحسب الموقع الرسمي لأسقفية الشباب هناك قطاعات رئيسية بالأسقفية هما: «البرنامج الشامل المتكامل لتنمية المجتمع» و«برنامج الرعاية الاجتماعية أغابي».

ويضم البرنامج الشامل المتكامل لتنمية المجتمع عدة برامج منها:

برنامج الرعاية الصحية: يهدف هذا البرنامج إلى وصول الخدمات الطبية لجميع أفراد المجتمعات المستهدفة وحصولهم على الرعاية الصحية، حيث ينظم هذا البرنامج ندوات صحية وعيادات متنقلة وحملات توعية صحية وفصول رعاية للأطفال وللأمهات الجدد، بالإضافة إلى الزيارات المنزلية.

برنامج النمو الاقتصادي: يهدف هذا البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة للأشخاص في المجتمعات والقرى الفقيرة وحصولهم على تأمين مالي وتوفير فرص عمل للشباب وإقامة ورش تدريب مهني للعمال وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة.

برنامج تعليم الكبار: يركز هذا البرنامج على تقديم الخدمات التعليمية للبالغين والأفراد الأميين والذين يتطلعون لمواصلة تعليمهم.

برنامج تحسين مستوى التعليم: والذي يقدم دروس دعم للأطفال وبالإضافة للحضانات التي تؤهل الطفل للمدرسة على مستوى رفيع من التعليم.

برنامج إطلاق قدرات النشء: وهو ينقسم إلى برنامجين..

برنامج تنمية الطفولة المبكرة: ويعمل على توفير فرص التعلم للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الاجتماعية والفنية للأطفال والتي تقود إلى تنمية روح الإبداع وغرس قيم التسامح والتنوع.

برنامج الشباب: يهدف إلى تمكين الشباب القبطي من العمل بشكل فعال في كنيستهم ومجتمعهم.

برنامج التنمية الريفية: والذي يركز على دعم المزارعين المصريين وأسرهم وتحسين إنتاجية وصحة المجتمعات الريفية.

برنامج التنمية البيئية: يهتم هذا البرنامج بتقليل مستويات التلوث والنفايات لتقليل الأمراض والمشاكل الصحية وذلك لتحسين ظروف المعيشة والبئية المحلية.

برنامج تنمية الموارد البشرية: يعد الهدف الأساسي لهذا البرنامج بناء مهارات المتطوعين وتطوير الموظفين لتقديم خدمات أفضل.

برنامج تحسين المسكن: يهدف هذا البرنامج لتحسين أصحاب الدخل المحدود والأسر الأشد فقرا في القرى.

برنامج بناء السلام: يعمل على نشر السلام في المجتمع وينقسم إلى وحدتين.

مناهضة العنف ضد المرأة: والذي يسعى لمكافحة العنف ضد المرأة ومساعدتها والنهوض بها اجتماعيا واقتصاديا.

برنامج مناهضة العنف ضد الطفل: والذي يهدف لرعاية الأطفال وإنشاء جيل صالح مجتمعيا، بالإضافة لحماية الأطفال من الاستغلال.

برنامج الإغاثة: تم تصميم هذا البرنامج لمساعدة أفقر السكان في حالات الطواري المختلفة والكوارث الطبيعية.

بينما يعد برنامج الرعاية الاجتماعية «أغابي» هو برنامج مقدم للأسر الأشد فقرا حيث يقدم بهم معاش شهرا حتى يستطيعوا عيش حياة أفضل، والمستفيدون من هذا البرنامج الأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة والمتضررون من الكوارث الطبيعية والسياسة والسجناء وذويهم والأيتام.