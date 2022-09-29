حظك اليوم برج الحمل الخميس 29-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل يبدأ من 21 مارس حتى 20 أبريل، ويتسم مولود البرج أن له طبيعة متناقضة وليس وجها واحدا، فهو يدعي القوة والقدرة على التحكم في الأمور من حوله؛ لكنه لا يستطيع أن يكون قاسيًا فهو طيب القلب بدرجة كبيرة.

مواصفات برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل بالشهامة الكبيرة التي تمكنه من الوجود بجوار كل من يحتاجه فهو مخلص بدرجة كبيرة سواء كان على المستوى العاطفي أو مستوى العمل كما أنه محب للآخرين ويمكن أن يفضلهم على نفسه فهو يحاول دائما ألا يرجح كفته على الآخرين.

ويسعى قطاع كبير من المواطنين لمتابعة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل، وتستعرضه «الوطن» وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي المال مما يجعل اليوم عصيبا للتعامل مع الغير فعليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أي قرار تتخذه في حياتك المهنية، حتى لا تأخذ قرارا تندم عليه

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تستفيد من خبرات الآخرين ويجب أن تكون أفضل في تعاملاتك حتى تصلح علاقتك مع الغير وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.