حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28-9-2022 عاطفيا ومهنيا

الاطلاع على التغيرات المناخية أمر مهم عند البعض، إذ يحرص عدد كبير على متابعة حركة الفلك والكواكب، ومعرفة «حظك اليوم».

وفي التقرير التالي، توضح خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، لمحبي متابعة الخرائط الفلكية تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لكل الأبراج.

حظك اليوم برج الحمل 28-9-2022 على الصعيد المهني

لمواليد برج الحمل: القمر في منزل المدخرات، قد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الحمل 28-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك أن تقترب ممن تحب، وتكتشف أمورا خافية.

حظك اليوم برج الثور 28-9-2022 على الصعيد العاطفي

اشتباكات محتملة في محيطك، وتحمل هموما متعلقة بمسألة مالية أو مهنية، فقط تحكم في انفعالاتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 28-9-2022 على الصعيد المهني

إذا كنت متزوجا قاوم ميلك للعصبية، وعليك أن تكون صادقا مع نفسك وأن تعترف بأخطائك.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاطا وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل الحب تعدك بأوقات عاطفية واجتماعية ممتعة وتعدك بتبادل المشاعر والأفكار، فقط لا تتخطَّ الحدود.

حظك اليوم برج السرطان 28-9-2022 على الصعيد المهني

تستطيع أن تقوم اليوم بنشاط متميز وتتحرر من مخاوف سابقة.

حظك اليوم برج السرطان 28-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية أخاذة، وتتملك اليوم مشاعر عاطفية جميلة فلتحسن توجيهها.

حظك اليوم برج الأسد 28-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. لا تصر اليوم على التمادي في أخطاء يلومك البعض عليها.

حظك اليوم برج الأسد 28-9-2022 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تبتعد عن العناد وتجنب التحديات، وتحكّم في انفعالاتك.

حظك اليوم برج العذراء 28-9-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في تقريب وجهات النظر بين أطراف مختلفة.

حظك اليوم برج العذراء 28-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالهدوء ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.

حظك اليوم برج الميزان 28-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وقد تجد نفسك مشتتا، واليوم يجب أن ترتب أفكارك وأعمالك، وتأنّ ماليا.

حظك اليوم برج الميزان 28-9-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بأن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.

حظك اليوم برج العقرب 28-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

حظك اليوم برج العقرب 28-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.

حظك اليوم برج القوس 28-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، ومن المهم ألا تعلن أفكارك وخططك، وتجنّب التعالي.

حظك اليوم برج القوس 28-9-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للانعزال قليلا.. أنت بحاجة لوقت تراجع فيه نفسك لتتمكن من اتخاذ قراراتك.

حظك اليوم برج الجدي 28-9-2022 على الصعيد المهني

اليوم أنت قادر على العطاء وتلفت إليك الانتباه، وتثبت أنك جدير بالتقدير والاحترام.

حظك اليوم برج الجدي 28-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يعدك بلقاءات مثمرة مع الأحباب والأصحاب.. تؤثر فيهم أو تقنعهم وتغير اتجاههم.

حظك اليوم برج الدلو 28-9-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا، ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور، وحاول أن تنظم أولوياتك.

حظك اليوم برج الدلو 28-9-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تتجنب الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب.

حظك اليوم برج الحوت 28-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 28-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للتخطيط لسفر أو للقيام برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.