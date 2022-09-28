«القوى العاملة» تحصّل 6 ملايين جنيه مستحقات 13 عاملا في السعودية

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لسفارة مصر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، كشف عن نجاح المكتب في تحصيل مليونا و131 ألفا و880 ريالا سعوديا، ما يعادل نحو 5 ملايين و829 ألفا و182 جنيها مصريا، مستحقات لصالح أسر 3 عمال مصريين متوفين، بينهم عاملا توفي وهو على رأس العمل، إضافة إلى مستحقات 10 عمال آخرين، بعد حصولهم على أحكام قضائية.

تحصيل مستحقات المصريين في الخارج

وأوضحت الوزارة في بيان عنها اليوم، أنّ ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين في المملكة العربية السعودية، وبذل المساعي نحو تحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات العمل المختلفة، وبصفة خاصة مستحقات العاملين المصريين المتوفين.

استلام المستحقات من بنك ناصر

وأشار أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلى أنّه بالتنسيق مع القنصلية العامة بالرياض، تم تحويل مستحقات العاملين المتوفين إلى ذويهم بمصر، وإخطارهم باستلامها من بنك ناصر الاجتماعي بموجب إعلام الوراثة.

من جانبهم، وجّهت أسر العاملين المتوفين، الشكر والتقدير لـ مكتب التمثيل العمالي بالرياض، ووزارة القوى العاملة المصريةـ على استجابتها السريعة وتوجيه مكتب التمثيل العمالي لتحصيل تلك المستحقات وإرسالها لذويهم بمصر.