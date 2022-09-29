حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 29-9-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الجوزاء ثالث الأبراج الفلكية، ويتسم بأنه شخص جيد وملفت للأنظار فهو يجذب الجميع من حوله، كما أنه دقيق الملاحظة بدرجة كبيرة تجعله الأفضل في العمل خاصة الأعمال غير التقليدية التي تحتاج لابتكار وأفكار مختلفة خارج الصندوق.

مواصفات برج الجوزاء

ويتسم مولود برج الجوزاء أنه مرح ورومانسي ويتمكن من جعل شريك حياته يشعر بالسعادة، كما أنه ذكي بدرجة كبيرة تجعله يفهم الكثير من الأمور حوله، ويتعامل مع مختلف الشخصيات.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء كما يلي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي الصحة، ما يجعلك تعاني من الأرق، يجب أن تنظم كل ما تقوم به اليوم لكي تصل لأعلى درجات النجاح في عملك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يجب أن تحافظ على أمورك الشخصية اليوم، إذ أن الوضع الفلكي يساعدك على الكتمان ولا تتبرع بالحديث عن شئ لكل من حولك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.