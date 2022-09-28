«الوزراء» يوافق على قرارات مهمة.. منها اعتبار جامعات أهلية «مشروعات قومية»

أعلن مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على عدد من القرارات المهمة، ومنها الموافقة على طلب وزارة الصحة والسكان، بشأن قبول المنحة المقدمة من شركة أسترازينيكا، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، بغرض استخدامها في إقامة المستشفى الميداني المصغر في نطاق المؤتمر، ضمن إجراءات خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ، فضلا عن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، والتي تقدمت بأفضل العروض فنيا وماليا، لتنفيذ المستشفى الميداني قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، لاستخدامها في تقديم الخدمات الطبية أثناء فترة انعقاد المؤتمر، وذلك ضمن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27.

الجامعات الأهلية الجديدة «مشروعات قومية»

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، بشأن اعتبار الجامعات الأهلية الجديدة المنشأة في نطاق الجامعات الحكومية وهي «الإسكندرية، وعين شمس، وأسيوط، والمنصورة، والزقازيق، وحلوان، والمنيا، والمنوفية، وقناة السويس، وجنوب الوادي، وبنها، وبني سويف» الأهلية، وكذلك الجامعة الفرنسية الأهلية، وجامعة سنجور، والمُسند تنفيذ الأعمال بها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

يأتي ذلك، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بضرورة الانتهاء من تنفيذ 12 جامعة أهلية جديدة ذات أسبقية أولى تقع في نطاق الجامعات الحكومية.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، التعاقد مع الشركات المتخصصة لتدبير احتياجات الوزارة ومديريات الصحة من مبيدات يرقات البعوض خلال العام المالي الحالي 2022- 2023،، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة لمكافحة الحشرات وتوفير المبيدات اللازمة لخفض الكثافة الحشرية، ومعالجة آثار حدوث المقاومة باستخدام نوعيات معينة من المواد الفعالة.

560 وحدة سكنية في الشروق «سكن بديل للعشوائيات»

كما وافق مجلس الوزراء على السماح لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات لشراء 14 عمارة سكنية بإجمالي 560 وحدة سكنية بمدينة الشروق، لاستخدامها كسكن بديل للعشوائيات.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 26/9/2022، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ27 مشروعا، وتكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

اتفاق لتمويل مشروع مترو «الإسكندرية - أبوقير»

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل مشروع إنشاء مترو إسكندرية/ أبو قير.

ويتمثل المشروع في تحديث وكهربة خط القطار بطول 21.5 كم إسكندرية أبوقير، لتحويله إلى مترو أنفاق، ويتضمن المشروع الأعمال المدنية المتعلقة بمسارات القطارات، وإنشاء المحطات، ومرافق صيانة المستودعات، وأجزاء الجسور، كما يشمل اقتناء أنظمة الإشارات والاتصالات وإصدار التذاكر، واقتناء معدات عربات السكك الحديدية، وكذا أعمال التزويد بالطاقة الكهربائية، وتشييد ممرات المشاه، والممرات السفلية، ويتم تنفيذ المشروع من خلال الهيئة القومية للأنفاق.

ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى خط الخدمة، وتوفير وسيلة فعالة وشاملة ومنخفضة الكربون، ما يعمل على تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، من خلال وسيلة نقل آمنة وفعالة، في إطار تنفيذ خطة النقل الحضري في محافظة الإسكندرية.