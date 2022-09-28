«الداخلية» تطلق مبادرة «كلنا واحد.. هدية العروسة»

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «كلنا واحد - هدية العروسة»، لتقديم الدعم للعرائس المُقبلات على الزواج، في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

توزيع الهدايا على 10 عرائس مقبلات على الزواج بكل محافظة

وأشارت ال وزارة، في بيان، إلى أن فاعليات المبادرة تستهدف تقديم الدعم للعرائس المقبلات على الزواج بكل محافظات الجمهورية، عن طريق إهدائهن مستلزمات الزواج، من أطقم «ملابس - مفروشات – سجاد»، لـ10 من العرائس المقبلات على الزواج بكل محافظة، خاصةً من ذوي الإعاقة والأيتام والأسر الأكثر احتياجاً، بواقع 35 طقما لكل حالة.

يأتي ذلك تأكيداً على الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، وحرصها على دعم ومساندة كل فئات المجتمع والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

تنظيم احتفالية لتسليم الهدايا في 4 محافظات

كما تم تنظيم احتفالية بمقر نادي الشرطة بمحافظات، الإسماعيلية والأقصر والشرقية والقليوبية، لتوزيع الهدايا ومستلزمات الزواج، على العرائس اللاتي تم اختيارهن، وإيفاد مأموريات من ضباط وضابطات أقسام حقوق الإنسان بمختلف مديريات الأمن، لتسليم الهدايا للعرائس بمقر إقامتهن ممن تعذر حضورهن للاحتفالية.

كما لقي الأمر استحسان العرائس، وكان له بالغ الأثر في نفوسهن، حيث أعربن عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، وحرصها على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.