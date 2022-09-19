جدول مهرجان «سماع» الدولي للإنشاد.. يقام اليوم في 4 أماكن أثرية

تشارك الفرقة المصرية والعربية والمحلية بمجموعة من العروض الفنية في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الخامسة عشر والتي تستمر فعالياتها في الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر الجاري، وتقدم الفعاليات مجانا اليوم الإثنين في 4 أماكن أثرية كالتالي:

جدول مهرجان سماع اليوم

مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر:

فرقة البهاء - الجزائر

أوصانا - مصر

الروضة للإنشاد الديني- مصر

قبة الغوري:

- فرقة النشيد - الأردن

-فرقة الهند

- الفرقة القومية للإنشاد الديني

قصر الأمير طاز:

- راشي للألحان القبطية - مصر

- الساقي للإنشاد الديني - مصر

بيت السناري - السيدة زينب:

كندا

جيبوتي

سوريا (فرقة تواشيح)

وتبدأ جميع عروض وفعاليات المهرجان في الساعة 8 مساء، مع مراعاة اتخاذ التدابير الوقائية ضد كورونا.

افتتاح مهرجان سماع الـ 15

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد افتتحت مساء يوم السبت مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الـ 15، والذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي.

كرمت وزير الثقافة والفنان انتصار عبد الفتاح، عددا من الشخصيات من مصر وخارجها من بينهم الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، ومادانجيت سنغ (الهند)، الفنان الكبير عزير حاجبيلي (أذربيجان) والفنانة صباح زيداني (المغرب)، كما تم تكريم ضيفي شرف المهرجان وهما دولتي كندا والهند.

ويقام الاحتفال تحت رعاية وزارة الثقافة متمثلة في قطاعاتها المختلفة، بالتعاون مع وزارة السياحة والتنشيط السياحي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، تحت شعار «رسالة سلام الى العالم».

يُشارك في المهرجان 30 فرقة تضم الفرق المصرية وفرق من الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر، كما تشارك كندا لأول مرة في المهرجان، الذي أصبح له مكانة دولية وشعبية ليس على مستوى مصر والدول العربية فقط، بل وأيضا على مستوى العالم أجمع.