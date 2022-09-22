ختام مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.. السبت المقبل

تختتم فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الخامسة عشرة لعام 2022 يوم السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، تحت شعار «رسالة سلام الى العالم»، ويُقام المهرجان برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

مهرجان سماع الدولي

يشارك في المهرجان دول «الأردن، السودان، الجزائر، جيبوتي، رومانيا، لبنان، كندا، جنوب السودان، المغرب، فلسطين، إندونسيا، سوريا»، بالإضافة إلى فرق مصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة في مصر.

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس المهرجان في بيان صحفي أن حفل الختام يتضمن مشاركة جميع الفرق في ورشة دولية بعنوان «معا نغير العالم»، للتأكيد على التواصل الإنساني بين الشعوب.

مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

وكانت الدكتورة وزيرة الثقافة، افتتحت مساء يوم السبت الماضي الدورة الـ 15 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، والذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي، وكرمت وزيرة الثقافة خلال الافتتاح عددا من الشخصيات من داخل مصر وخارجها منهم الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز.

يُشارك في الدورة الحالية 30 فرقة من بينها الفرق المصرية وفرق من الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر، كما تشارك كندا لأول مرة في المهرجان، وأقيمت الفعاليات في الأماكن الأثرية من بينها مسرح سور القاهرة الشمالي، وقصر الأمير طاز، وبيت السناري، وقبة الغوري.