افتتاح مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.. رسالة سلام للعالم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «حفل افتتاح مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية»، تحت شعار «رسالة سلام للعالم»، إذ انطلقت فعاليات مهرجان «سماع الدولي» للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الـ15، خلال الفترة من 17 لـ24 سبتمبر الجاري.

المهرجان برعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة

ويقام المهرجان بمشاركة أكثر من 30 فرقة مصرية إضافة إلى فرق الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر. وتشارك كندا لأول مرة في هذا المهرجان مع إقبال كبير من الجماهير للاستمتاع بأجواء المهرجان.

وقالت ميرفت واصف المستشار الإعلامي لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، إنّ المهرجان يقام للدورة الخامسة عشرة تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة، حيث تشارك الهند وكندا والأردن والمغرب والسودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين ورومانيا وأذربيجان ومصر، بالإضافة إلى فرق مقيمة في مصر من سوريا.

احتفالية كبيرى تجمع بين التراث القبطي والإسلامي

وأضافت المستشار الإعلامي لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، «يقام المهرجان بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب ووزارة السياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحي، ويقام المهرجان في الفترة من 17 إلى 24 أغسطس على مسرح السور الشمالي وفي قبة الغوري وقصر الأمير طاز وبيت السناري ومتحف الأديان؛ لتقام احتفالية كبيرة تجمع بين التراث القبطي والإسلامي في الثاني والعشرين من سبتمبر بمجمع مصر القديمة».