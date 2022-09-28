طلابنا مستقبلنا.. رعاية طبية مجانية في جامعة القاهرة طوال رحلة الدراسة

على بعد خطوات من «طب القصر العينى»، يقع مستشفى الطلبة «بنين وبنات» التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، الذي يضاهي أكبر المستشفيات في الخدمة الطبية المتميزة، وإجراءات تحظى بإشادة الجميع بدءاً من الكشف الطبي على الطلاب للالتحاق بمختلف الكليات حتى تخرجهم، تنفيذاً لتوجيهات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إيماناً بأن طلابنا هم مستقبلنا.

يصف الدكتور علاء حمزة، مدير عام مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة، خط سير الطالب خلال إجراء الكشف الطبي قبل الالتحاق، قائلاً: «البداية يدخل الطالب إلى التسجيل للبيانات الخاصة به والانتظار داخل المخيمات المجهزة وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية»

وأوضح أن هناك تجهيزات على أعلى مستوى تتعلق بانتظار الطلاب وتجهيزات العيادات التى تتخطى الـ4 عيادات للباطنة و9 للرمد، مشيراً إلى أن الطالب فور الدخول للعيادات يبدأ كشف الرمد والأسنان والباطنة والوزن والطول نهاية بالتحاليل.

تجهيزات على أعلى مستوى ووقاية لكافة المترددين

وأضاف «حمزة» خلال جولة «الوطن» بمستشفى الطلبة ومتابعة إجراءات الكشف الطبى أن المستشفى يطبق كافة الضوابط والقواعد التي تحقق السلامة والوقاية لكافة المترددين عليه والطواقم الطبية المنتسبة إليها.

أوضح «حمزة» أن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وجه ضرورة توفير كل سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي وتقديم كل التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم وتعدد عيادات الكشف وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعاً للتكدس.

ذكر أن هناك تشديدات بكل إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، وأن الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستهدف الوقوف على حالتهم الطبية ومعرفة الحالات المرضية المختلفة، لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، مع إنشاء ملف صحي لكل طالب طوال سنوات دراسته بالجامعة.

أوضح أن الحالات المصابة سيتم علاجها بالمجان، في إطار سعى جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

فحوصات كاملة دون مشقة أو تعب وفقاً لأحدث المعايير

يقول الدكتور عبدالرحمن أيمن، مدير الكشف الطبي لـ«الوطن»، أنه بعد الانتهاء من الكشف الطبي لطلاب كلية ما، حيث كل كلية مخصص لها أيام محددة، تُجمع الملفات ونتائج الفحوصات والكشوفات وتُرسل للكليات المختلفة لاتخاذ ما يلزم، لافتاً إلى أنه حال اكتشاف أي أمراض يعاني منها الطلاب يعالَج داخل المستشفى بالمجان: «أى طالب يعانى أى مرض يعالج مجاناً، بدءاً من دخول الجامعة وحتى التخرج».

وأضاف «أيمن» أن العيادات تستقبل يومياً خلال مراحل الكشف الطبى من 400 لـ600 طالب يومياً على فترتين، وأن العمل يومياً يبدأ من 7:30 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، حتى 24 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن هناك التزاماً كاملاً بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس «كورونا».

وأوضح أن الجامعة تتكفل بأى نفقات علاجية للطالب مهما كانت تكلفتها داخل المستشفى أو خارجه شريطة ألا تكون عمليات تجميلية، مؤكداً أن الجامعة تدعم علاج الطلاب كاملاً: «فى بعض الأمراض تتخطى نفقة العلاج الـ250 ألف جنيه فى الجرعة الواحدة وهى أدوية مناعية، وهناك العديد من الحالات».

وتابع أنه حتى الآن لم تكتشف تحاليل الطلاب عن تعاطيهم مواد مخدرة منذ انطلاق أعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد، وأن إدارة المستشفى غير مختصة وليست لها علاقة بنتائج التحاليل.

وأشاد طلاب جُدد من المرشحين من مكتب التنسيق للالتحاق بمختلف الكليات للعام الدراسى الجديد 2022-2023، بالخدمة الطبية المتميزة المقدمة والفحوصات التى تجرى لها.

وقال محمد عصام، المرشح لكلية الطب، إنه أجرى فحوصات كاملة لمختلف التخصصات دون مشقة أو تعب، وأن النظام المخطط لعمليات الكشف يسير بصورة جيدة مع اتباع كامل الإجراءات «كورونا».

وقالت الطالبة شروق خالد خليل، الطالبة بكلية الآداب، إن عملية الكشف الطبي والمتابعة تجرى وفقاً لأحدث المعايير، وأن هناك تسلسلاً وترتيباً في الدخول بين الطلاب وأنها لم تواجه أى مشكلات خلال عملية إجراء الفحوصات والتحاليل.