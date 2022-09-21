الكشف الطبي على 12 ألف طالب مستجد في جامعة بنها

أعلن الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أنه جرى الانتهاء من توقيع الكشف الطبي، حتى الآن، على 12 ألف طالب من الطلبة الجدد، مشيداً بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي لطلاب الجامعة بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب وتوفير أماكن انتظار لهم.

جولة بعيادات الكشف الطبي لطلاب جامعة بنها

وأوضح نائب رئيس جامعة بنها أنه أجرى عددا من الجولات التفقدية لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بعدد من الكليات، بحضور الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور السيد حسن، عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفي أبو سالم، عميد كلية العلوم، والدكتور شريف المهدي، مدير عام الشئون الطبية بالجامعة.

إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد

وأشار الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها، في بيان له، إلى أنه خلال الجولات اطمئن على إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد والتي تتم من خلال 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة تم تجهيزها لاستقبال الطلاب وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، يتلقى تقريرا يوميا للمتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد 2022/2023، وكذلك بتواجد الأطباء وهيئة التمريض والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب والعمل على راحتهم.