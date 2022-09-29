درجات الحرارة اليوم الخميس 29-9-2022.. موجة حارة وشبورة ورياح

تواصل درجات الحرارة تسجيل ارتفاع على مدار اليومين المقبلين، وفقًا لما ذكره خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ تضرب البلاد موجة حارة شديدة تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، مع بعض الظواهر الجوية التي تنبأ الخبراء بحدوثها على مدار اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر الجاري.

ويسود اليوم طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السوحل الشمالية، مع تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء، بالإضافة إلى حالة من نشاط الرياح؛ ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي جميع مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 36 - 24

العاصمة الإدارية 36 - 24

6 أكتوبر 37 - 23

بنها 36 - 24

دمنهور 35 - 24

كفر الشيخ 35 - 23

المنصورة 36 - 23

دمياط 32 - 24

بورسعيد 31 - 24

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 36 - 24

الزقازيق 36 - 23

شبين الكوم 36 - 24

طنطا 35 - 23

شلاتين 39 - 28

الإسكندرية 35 - 23

العلمين الجديدة 35 - 23

وادي النطرون 36 - 24

مطروح 35- 23

السلوم 36- 24

سيوة 38 - 23

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

الطور 35 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 35 - 24

نخل 35 - 16

طابا 34 - 24

نويبع 36 - 25

حلايب 34 - 27

شرم الشيخ 37- 26

الغردقة 39 - 27

مرسى علم 40 -28

الفيوم 37 - 23

بني سويف 38 - 23

المنيا 40- 24

أسيوط 40- 24

سوهاج 41 - 25

قنا 42 - 26

الأقصر 41 - 26

أسوان 42 - 27

الوادي الجديد 41 - 28

أبو سمبل 41 - 27

أبو رماد 38 - 28

رأس حدربة 34 - 26