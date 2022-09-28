جهاز تنمية الثروة السمكية: نسعى لإنتاج 3 ملايين طن سنويا مع حلول 2030

كشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تفاصيل قرار وزير الزراعة السيد القصير، بإنشاء الجهاز ومدى أهميته، مشيرا إلى أن قرار الإنشاء، جاء للعمل على رعاية المشروعات القومية في هذا القطاع، وسبل إدخال التكنولوجيا الجديدة في الصيد والاستزراع السمكي، موضحًا أن هدف الجهاز، وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلال إمكانات البحيرات وشواطئها، الاستغلال الأمثل للثروة السمكية، ومنع أي تعديات وتطوير البحيرات وزيادة كفاءتها وإنتاجياتها، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تنفيذ أعمال كبيرة جدا على مدار الـ4 سنوات الماضية

وأضاف رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أنه جرى تنفيذ أعمال كبيرة جدا على مدار الـ4 سنوات الماضية، لتطوير البحيرات المصرية، وهو أمر واضح في التنوع في الانتاج السمكي، والتغير في الإنتاج السمكي، إذ نتتج ما يزيد عن 2 مليون طن سنويا، وخطة الدولة 2030 تستهدف تنمية الثروة السمكية ومن المتوقع أن تصل لـ3 ملايين طن، وهو يفوق المستهلك المصري، وسيكون فائض عن حاجته.

قطاع الثروة السمكية واعد جدا

وشرح رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن قطاع الثروة السمكية واعد جدا، وهناك العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية الخاصة لتنمية الثروة السمكية، تهدف للتنمية المستدامة للمزارع السمكية العزبة، بجانب الاستزراع البحري وتطويره، نظرا للتغيرات المناخية، وإعادة تدوير المياه للحفاظ على وحدة المياه.