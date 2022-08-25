بحوث الثروة السمكية: تخطينا المستهدف من الإنتاج بفضل المشروعات القومية

حذر الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، من الصيد الجائر، وخاصة السمك الصغير بهدف توريده لمصانع العلف، لافتا إلى أن تدخل الجهات المعنية لمنع الصيد الجائر دائما ما تعقبه مشاكل من قبل الصيادين: «قرارات وقف الصيد تستهدف زيادة الإنتاج، وهذا الأمر خير لمصر والصيادين».

مصر السادس عالميا في إنتاج الأسماك

وأضاف «الجمل»، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «لدينا أرقام قياسية على مستوى الثروة السمكية في مصر، فنحن الثالث عالميا في إنتاج البلطي، والأول عالميا في إنتاج البوري، والسادس عالميا في إنتاج الأسماك، كما أننا الأول أفريقيًا وعربيًا».

وتابع مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية: «مصر من أكبر الدول إنتاجا للأسماك، وهناك استثمارات كبيرة جدا في الاستزراع السمكي، والرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتدشين مشروعات قومية مهمة جدا، وهي بركة غليون لإنتاج الأسماك البحرية، ومزرعة الفيروز شرق بورسعيد وهي مزرعة كبيرة وعلى أعلى مستوى وتعتبر مع بركة غليون مدينة سمكية تضم مصنع العلف ومصنع تعليب وغيرها، بالإضافة إلى مزرعة قناة السويس شرق الإسماعيلية».

تطوير استراتيجية 2030

وأكد مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية: «استراتيجية 2030 تغيرت بعد الثورة وكانت تستهدف إنتاج 2.2 مليون طن، لكن بعد ذلك، ووفقًا لمعدلات الإنتاج الحالية، سبقنا الاستراتيجية بنحو 10 سنوات».

وأشار إلى أنه جرى سن تشريعات لزيادة الاستثمار في الثروة السمكية: «تم دمج هيئة الثروة السمكية وهيئة بحيرة في هيئة واحدة اسمها جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية وجرى سن تشريعات جديدة لها، ونعمل على تعظيم قيمة كل ما يتصل بالثروة السمكية».