الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في الذكرى السنوية للزعيم جمال عبدالناصر

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وفي تقليد عسكري أصيل للوفاء بما قدّمه الزعيم الراحل، وضع الفريق أول محمد زكي، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبدالناصر، وقرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

كما التقى أسرة الزعيم الراحل، ونقل لهم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنّ ثورة يوليو المجيدة التي حمل لواءها الرئيس جمال عبدالناصر، ستظل نبراسا مضيئا نسير على دربه، وأنّ التاريخ المصري يسطر بحروف من نور ما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات.

وأكد أنّ ذكرى الزعيم عبد الناصر ستظل نموذجا يحتذى به للأجيال المقبلة في الكفاح والتضحية، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية طموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم.

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.