خبير: إقالة نائب وزير الدفاع الروسي بسبب الانسحاب من «خاركيف»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إعفاء نائب وزير الدفاع المسؤول عن اللوجستيات في الجيش الروسي، الجنرال دمتري بولغاكوف، من منصبه، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات حول العملية الروسية في أوكرانيا، والتأثير الذي قد يطرأ جرّاء هذا التغيير المفاجئ، وفي هذا الصدد تحدثت «الوطن» إلى الدكتور نبيل رشوان، الخبير والمتخصص في الشؤون الروسية، للوقوف على خبايا وأسباب إقالة نائب وزير الدفاع الروسي.

إقالة نائب وزير الدفاع الروسي

اعتبر «رشوان» أن إقالة نائب وزير الدفاع الروسي لن تؤثر على الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ نحو 7 أشهر، مشيراً إلى أنّ هناك لغط فيما يتعلق بقيادة العملية العسكرية والتوجيهات والأوامر المتعلقة بالجنود، وقال: «هناك تقارير تحدثت عن أنّ الرئيس فلاديمير بوتين ترك القيادة لوزارة الدفاع والعسكريين، بينما نفت تقارير أخرى الأمر، وأصرت على أنّ بوتين لا يزال يتولى قيادة العملية العسكرية بنفسه».

وحول أسباب إقالة الجنرال بولغاكوف، أوضح «رشوان» أنّ الانسحابات الروسية من «خاركيف»، شرق أوكرانيا، كانت العامل الأبرز وراء قرار الإقالة، وتابع بقوله: «بعد الانسحاب الروسي والسيطرة الأوكرانية الكاسحة والاحتفاء الغربي بذلك، أيقنت القيادة الروسية أنّه لابد من التغيير، ومن هنا جاء تلك الخطوة».

إقالة رئيس المخابرات الأوكرانية

وشبه الخبير في الشؤون الروسية تلك الخطوة بالتي اتخذتها الحكومة الأوكرانية خلال الشهور الأولى للحرب، حينما أقالت رئيس المخابرات، بعد اتهامه بالخيانة، وذلك عقب اجتياح مدينة «خيرسون»، وسيطرة الجيش الروسي عليها كاملة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «أُعفي جنرال الجيش دميتري بولغاكوف من مهامه كنائب لوزير الدفاع، بسبب نقله إلى منصب آخر»، وحل محله الجنرال ميخايل ميزينتسيف، 60 عاماً، الذي يترأس مركز مراقبة الدفاع الوطني، وسيصبح الآن نائب وزير الدفاع المسؤول عن الإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة، بحسب المصدر نفسه.

ويخضع الجنرال ميزينتسيف لعقوبات غربية، لدوره في حصار مدينة «ماريوبول» الساحلية الأوكرانية، التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو الماضي.