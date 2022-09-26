كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022.. أماكن الشقق والأوراق المطلوبة

منذ إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، انطلاق حجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب، لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 3»، بدأت الاستفسارات عن تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022، التي تتضمن كل المعلومات الخاص بالشروط والمستندات وطرق الحجز والخطوات.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي، طرح كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022، لأصحاب الهمم، منذ أمس الأحد، حتى السبت 1 أكتوبر المقبل.

ويمكن لباقي المواطنين وأصحابب الهمم، حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بداية من الأحد 2 أكتوبر المقبل حتى الخميس 27 من نفس الشهر.

خطوات الحصول على كراسة الشروط

يمكن للمواطنين الراغبين في حجز إحدي وحدات الإسكان المطروحة، التوجه إلى مكاتب البريد المميكنة، بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، والحصول على كراسة شروط سكن مصر، مقابل 200 جنيه، يتم بعدها سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

أماكن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي

بحسب البيانات الرسمية، وكراسة شروط سكن لكل المصريين 2022، فإن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الجاهزة للتسليم الفوري، جاءت في المحافظات والمدن الآتية: «الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة».

ومن المقرر تسليم الوحدات السكنية، خلال 18 شهرا، في مدن أكتوبر بغرب المطار، جرزا القطوري - العياط، دمنهور.

شروط الحجز لوحدات الإسكان

حدد وزارة الإسكان الاجتماعي، مجموعة من الشروط، الواجب توافرها لقبول طلب التقديم على الوحدات السكنية المطروحة.

- أن يكون المتقدم شخص طبيعي، وليس جهة اعتبارية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، ألا يزيد من 50 عاما من تاريخ الإعلان.

- يجب أن يكون المتقدم للحصول على الوحدة من أبناء المحافظة الموجود بها الوحدة السكنية.

- يشترط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، أن يكون الحد الأقصى للدخل حوالي 6 آلاف جنيه للفرد الأعزب، أما الأسرة فتكون 8 آلاف جنيه.

- أما متوسطي الدخل، فيجب ألا يزيد الدخل عن 13 ألف جنيه للفرد، وللأسرة 18 ألف جنيه.

- يجب ألا يكون المتقدم للأسرة «الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر»، قد حصل على وحدة سكنية بالمدن الجديدة بدعم التمويل العقاري، أو الحصول على دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل

يتطلب الحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي، تقديم بعض المستندات والأوراق:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم، بشرط أن تكون سارية.

- قسيمة الزواج وشهادة ميلاد مميكنة للأولاد إن وجدت.

- شهادة إثبات الدخل للمتقدم «وللزوجة إن وجدت»، مذكور بها صافي الدخل الشهري، وأي مستندات خاصة بمصادر دخل إضافية.

- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.