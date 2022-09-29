حظك اليوم برج الحوت الخميس 29-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يقدس مولود برج الحوت الحب ويسعون لإقامة علاقة عاطفية رومانسية مليئة بالود والعطف والتقدير ويسعون إلى ذلك ويحافظون عليه، كما أنهم يعيشون في عالم حالم، ورومانسي، وينتظرون من شريكهم أن يشاركهم في ذلك العالم، وعند الاختيار فهو يفضل اختيار المرأة المميزة في صفاتها، وتفكيرها قوية الشخصية، التي تقدر على دعمه ومساندته والوقوف بجانبه في أصعب الظروف، وهم يهتمون بالتفاصيل الصغيرة في الطرف الآخر، ويفضلون محبوبهم على أنفسهم ويبذلون قصارى جدهم ليجعلهم راضيين عن العلاقة وسعداء بها مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

ونقدم فيما يلي، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر وفقا لما قالته عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

يكون اليوم جيدا لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي، حيث تجد أمامك مستجدات إيجابية وتنجح في إقناع من حولك بآرائك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع مما يدفعك للاهتمام والتطلع إلى معرفة أصل الأشياء وتكتسب جديدا وتحقق تطورا، وفق خبيرة الأبراج والفلك.