جراحة جديدة لعلاج تمدد الشريان الأورطي تنقذ مريض سرطان بالإسماعيلية

نجح فريق طبي من هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية في إجراء جراحة ناجحة في الشريان الأورطي لمسن، وإنقاذ حياته بتعاون بين مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة في أبو خليفة، بعد استحداث هذا النوع من الجراحات في مستشفيات التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية.

وبحسب بيان رسمي لهيئة الرعاية الصحية، فإن الجراحة تعد من أحدث العلاجات المتوفرة عالميًا لعلاج تمدد الشريان الأورطي، واستُحدثت تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وتسمي «الدعامة المغطاة بتقنية الإيفر».

أول جراحة بالدعامة المغطاة

وذكر البيان، أنّ الجراحة هي أول عملية لعلاج تمدد الشريان الأورطي باستخدام الدعامة المغطاة، مشيرًا إلى أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ، وأجرى الفحوصات الدقيقة باستخدام اختبارات الفرز المتعددة، كالتصوير بالأشعة المقطعية وتصوير القلب بالموجات فوق الصوتية، ومتابعة فريق قسم القلب له.

وأوصى الأطباء بإصلاح تمدد شريان الأورطي الباطني بالتقنية الحديثة؛ لعدم تعريض حياة المريض لخطر إصابته بأمراض الضغط والسكر، وخضوعه لعلاج إشعاعي بسبب ورم في المثانية.

المريض يخرج بعد 24 ساعة من الجراحة

وتعد الجراحة من أحدث أنواع جراحات الأوعية الدموية؛ لأنها تتميز عدم الاحتياج إلى نقل الدم، وعدم الاحتياج للعناية المركزة، إضافة إلى إمكانية خروج المريض من المستشفى، خلال 24 ساعة، مقارنة بالجراحة الأخرى، والتي تحتاج إلى المتابعة الطبية لمدة لا تقل عن 10 أيام في الحالات العادية.

وأجرى الجراحة فريق طبي بقسم الجراحات الدقيقة والمتخصصة بمستشفي أبوخليفة، ضم الدكتور شريف رفعت، استشاري أول ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، والدكتور حاتم حسين استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور إبراهيم جميل، والدكتور أحمد عسكر أخصائي جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى.