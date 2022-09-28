رئيس جامعة حلوان: نركز على تدريس العلوم الحديثة لتأهيل الشباب لسوق العمل

في اليوم الأول لتوليه المنصب الجديد، تفقد الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان الأهلية لمتابعة تجهيزات الجامعة الأهلية الجديدة ومدى الاستعداد لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد، ومدى جاهزية الجامعة في ظل استعدادات مكثفة للبدء فى ظل جاهزية عدد من البرامج الدراسية.

تفقد استعدادات بدء الدراسة

وأوضح «قنديل» أن الهدف من الزيارة الوقوف على حجم الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، وتحديد حجم الإنشاءات وذلك تمهيدا لبدء الدراسة بها في أكتوبر المقبل، مشيدا بما توليه وزارة التعليم العالي والقيادة السياسية من دعم ورعاية لمشروع إنشاء الجامعة الأهلية وتسخير جميع الإمكانيات اللازمة لتجهيز الجامعات الأهلية، وفق أحدث الجامعات الذكية والتي سوف تكون إضافة مهمة للخدمات التعليمية المقدمة.

تزويد جامعة حلوان الأهلية بأحدث الإمكانات

وأضاف أن جامعة حلوان الأهلية في ظل تجهيزها بأحدث الإمكانات، تركز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة

وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ جامعة حلوان الأهلية وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المبانى الإدارية، والأكاديمية، مع مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.

وتفقد الجهاز الإداري بالجامعة بمبنى رئاسة الجامعة والمبنى الإداري، وذلك في أول أيام توليه رئاسة الجامعة وقد أطمئن على أحوال العاملين ومتابعة المشكلات الخاصة بهم لحلها في أقرب وقت، بجانب التأكيد على عدد من الملفات مثل التحول الرقمي وتعيين المؤقتين، وتقديم الخدمات اللائقة للعاملين وتطوير البنية التحتية من المكاتب والدواليب والتكييفات، والمكافآت الدورية للعاملين.

وفي نفس السياق، أكد رئيس جامعة حلوان على وضع خطة للتصنيع الذاتي واستغلال موارد الجامعة من ورش ومطابع ومطابخ ودور ضيافة، وعمل حصر للأماكن الغير مستغلة لتحقيق الاستغلال الأمثل من خلال إعادة الهيكلة.