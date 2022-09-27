مصرع طالب غرقا في أثناء السباحة بالصف.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة

لقي طالب مصرعه غرقاً في أثناء السباحة بنهر النيل، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في مركز الصف من انتشال جثة الطالب وتسليمه لذويه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

بلاغ بمصرع الطالب

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، تلقت بلاغاً بمصرع طالب غرقا بنهر النيل أثناء استحمامه وصديقه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

صديقه فشل في إنقاذه

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان وصديق المتوفى من قبل الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن الغريق طالب في الصف الثاني الإعدادي الأزهري ويبلغ من العمر 15 سنة، وأنه حال السباحة بنهر النيل وصديقه لقى مصرعه غرقاً ولم يتمكن صديقه من مساعدته.

التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية

واستدعت جهات التحقيق والد الطالب لسماع أقوالها الذي قرر بأن نجله لقى مصرعه أثناء الاستحمام بنهر النيل، ولم تتهم أحداً بارتكاب الواقعة وتبين عدم وجود أية شبهة جنائية، كما صرحت من جهتها بدفن الجثة.