«المتحدة» تبث فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31

أعلن المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، التي ستُقام في الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، عن بث الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لكل فعاليات وحفلات المهرجان على الهواء مباشرةً.

محمد منير: الشركة المتحدة متعاونة بشكل كبير

أضاف محمد منير، رئيس العلاقات العامة والإعلام بدار الأوبرا، على هامش المؤتمر الصحفي المُنعقد حاليًا، أنّ «الاتفاق بين دار الأوبرا والشركة المتحدة نص على بث فعاليات المؤتمر بجانب الحفلات التي تذاع يوميًا كاملة»، موكدًا أن الشركة المتحدة متعاونة معهم بشكل كبير.

أبرز المُطربين المشاركين في مهرجان الموسيقى العربية

ومن المقرر، أن يحيي عدد من كبار الفنانين بالوطن العربي حفلات ضمن فعاليات المهرجان، بينهم راغب علامة، محمد منير، أصالة، كارول سماحة، ديانا حداد، محمد الشرنوبي، محمد الحلو، علي الحجار، نادية مصطفى.

ويحيي على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية عددًا من الفنانين، من بينهم مدحت صالح وخالد سليم.