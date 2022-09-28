«حياة كريمة»: تطوير وإنشاء 77 مدرسة في مركزي أشمون والشهداء بالمنوفية

نجحت مبادرة «حياة كريمة» من تطوير ورفع كفاءة 77 مدرسة في مركزي أشمون والشهداء المدرجين ضمن حياة كريمة بمحافظة المنوفية، من خلال الإنشاءات والتطورات الهائلة في الأبنية التعليمية الجديدة، مما أدى إلى وجود حالة من الفرح والبهجة بين مواطني مركزي أشمون والشهداء وقراها المختلفة.

إنشاء وتطوير 43 مدرسة في أشمون

أكد علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بمحافظة المنوفية، على إنشاء وتطوير 43 مدرسة في مدينة أشمون وقراها، من خلال ترميم وتوسيع ورفع كفاءة بعض المدارس التي كانت موجودة لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدارس في بعض القرى التي لا توجد بها مدارس.

إنشاء وتطوير 27 مدرسة في الشهداء

وتابع «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إنشاء وتطوير 27 مدرسة في مدينة الشهداء وقراها خلال الفترة الماضية، ما بين ترميم وتوسيع ورفع كفاءة بعض المدارس التي كانت تعاني من تهالك فصولها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدارس في بعض القرى التي لا يوجد بها مدارس.

وأشار «حسن»، إلى أن نسبة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدارس بلغت الـ97% حتى الآن، حيث تم تسليم بعض هذه المدارس بشكل نهائي والبعض الآخر سيتم تسليمها قريبا، مؤكدا أن عدد المدارس التي تم دخولها العام الحالي 70 مدرسة، بينما يوجد 7 مدارس ما زالوا تحت التطوير سيتم دخولهم العام المقبل.

7 مدارس تحت الإنشاء والتطوير

وأضاف منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، أنه جاري إنشاء وتطوير 7 مدارس أخرى في مركزي أشمون والشهداء، حيث ما زالوا تحت الإنشاء نظرا لدخولهم ضمن المبادرة ولكن مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم تحديد بدائل لهذه المدرسة لعدم تعطل الدراسة بالتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.