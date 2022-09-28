رائحة كريهة تقود الأهالي للعثور على جثة مسن في التبين

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة التابعة لوزارة الداخلية على جثة رجل مسن في حالة تحلل داخل شقته بمنطقة التبين بحلوان.

بلاغ إلى قسم شرطة التبين

ورد بلاغ للمقدم عز مليجي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من الأهالي في شارع الإسعاف، بدائرة القسم، مفاده ظهور رائحة كريهة من شقة جارهم المسن في الطابق الرابع من العمارة.

العثور على جثة رجل مسن

وبعد الانتقال والفحص عثر على جثة رجل مسن عمره 65 سنة، في حالة انتفاخ وبداية تحلل، وبالكشف الطبي المبدئي بواسطة مفتش الصحة رجح مرور 8 أيام على وفاته.

وبعمل التحريات تبين أن الضحية يقيم بمفرده بسبب انفصال زوجته عنه وتركه أولاده.

النيابة تأمر بتشريح الجثة

وانتقلت النيابة العامة لمحل البلاغ، وأمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.