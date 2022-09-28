مصرع «حلاق» سقط داخل منور منزله في المنيا

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه داخل منور منزله في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة مغاغة، من أحد المواطنين يفيد بانبعاث رائحة كريهة من منزل جيرانه.

سقوط المتوفى من علو داخل منور المنزل

وانتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ، بشارع نفرتيتي خلف بنك التنمية بمركز مغاغة وكشفت التحريات الأولية وفاة «ع- ش- ا» 52 عامًا، حلاق بسبب سقوطه داخل منور من أعلى المنزل، ما أدى إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حادث مماثل قبل أسبوع

وشهدت محافظة المنيا قبل أسبوع، حادثا مماثلا، حيث وردت للنجدة إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن وصول «سعيد عيد» 27 عامًا، عامل محارة إلى المستشفى العام جثة هامدة.

سقوط عامل محارة أثناء عمله بمركز مطاي

بالانتقال والفحص تبين أن المتوفي سقط من الطابق الثالث أثناء قيامه بإجراء أعمال تشطيبات بمنزل كائن بعزبة شاكر التابعة لمجلس قروي أبو عزيز بمركز مطاي، بسبب اختلال توازنه، وتم نقل جثته إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف ومناظرة الجثة لتحديد سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية طبية من عدمه.

كما تلقى مدير أمن المنيا إخطارًا في وقت سابق، بوصول «محمد رمضان»، 45 عامًا، موظف، إلى مستشفى المنيا العام، وحالته الصحية حرجة.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن المصاب سقط من الطابق الخامس بشرفة منزله الكائن بالشارع الجديد في مدينة المنيا، بسبب اختلال توازنه.