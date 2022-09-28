مصرع 22 شخصا إثر تحطم طائرتين تابعتين للجيش الأوغندي

قال المتحدث باسم جيش الكونغو، لرويترز، اليوم، إنّ 22 شخصا على الأقل قتلوا إثر تحطم طائرتي هليكوبتر عسكريتين أوغنديتين شرق الكونغو الديمقراطية، وأرسلت أوغندا قوات إلى جارتها بوسط أفريقيا في ديسمبر، لمساعدتها لمحاربة جماعة متمردة عنيفة تعرف باسم القوات الديمقراطية المتحالفة.

تحطم طائرة وسقوط قتلى

وقال المتحدث دون تقديم مزيد من التفاصيل: «لم تبلغنا قوات الدفاع الشعبية الأوغندية بعد بملابسات التحطم»، بينما أكد المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية فيليكس كولايجي، تحطم طائرة هليكوبتر، قائلا: «سقط قتلى، لكن ليس لدي أي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي».

مباشرة التحقيقات

في غضون ذلك أمر الرئيس موسيفيني، القائد العام للقوات المسلحة الأوغندية، مساء أمس، نائب قائد القوات الجوية، الميجور جنرال تشارلز أوكيدي، برئاسة التحقيقات في كيفية ولماذا أسقطت طائرتان مروحيتان عسكريتان تكلفتا ملايين الدولارات من الجو بفارق 3 أيام.

نزاع مسلح وتشريد الملايين

تعد ADF من بين العديد من الميليشيات التي تتنازع على الأراضي والموارد في شرق الكونغو الغني بالمعادن على مدار العقد الماضي، وهو الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين.