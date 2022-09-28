مصرع طفلة صدمتها سيارة بالغربية.. والأمن يكثف جهوده لضبط السائق

تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية، من جهودها لكشف هوية سيارة صدمت طفلة في العقد الأول من عمرها، على طريق قرية بلكيم التابعة لمركز ومدينة السنطة، ما أسفر عن مصرعها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة هامدة لطفلة في العقد الأول من العمر ملقاة على جانبي الطريق، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طالبة تدعى «دعاء.ع.س» تبلغ من العمر 8 سنوات، ومقيمة بقرية بلكيم، مركز السنطة، نتيجة تعرضها إلى حادث تصادم من قبل سيارة مجهولة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة العام.

تفريغ كاميرات المراقبة

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من جهودها وعمل التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، لتحديد نوع السيارة، وهوية سائقها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.