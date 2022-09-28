مبادرات «المتحدة».. قوى ناعمة وصناعة وعي (ملف خاص)

القيمة يحددها الاحتياج.. والإعلام المصري بعد أحداث 2011، كان بحاجة إلى حاضنة تعيد له وجهه الريادي، وتستعيد دوره كقاطرة تتعلق بها تجارب الإعلام التليفزيونى بالمنطقة، وتُحيى أدواره فى بناء وعي جماهيري حقيقي وتقديم خدمة إعلامية تليق بالمصريين.. عند هذه النقطة تحددت قيمة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى انطلقت عام 2016 تلبى حاجة المصريين إلى إعلام تليفزيونى حقيقى قادر على التأثير والمنافسة. وعندما نقول إعلاماً حقيقياً، فإننا نقصد الإعلام القادر على طرد العملات المزيفة التى تتزاحم على خريطة الإعلام الفضائى، والتى دأبت على نشر الأكاذيب والشائعات، وتغييب وعى الجمهور.

«الشركة» تطلق مبادرات اجتماعية وإعلامية لدعم المجتمع واكتشاف المواهب وبناء الإنسان

لن يُجهد المتابع للمحتوى الإعلامي الذي تقدمه «الشركة المتحدة» نفسه حتى يدرك أنها تمثل تجربة فى «صناعة الوعى» عبر كل الأدوات المتاحة، تصنعه من خلال البرامج الإخبارية التى تستهدف تزويد الجمهور بمعرفة صادقة ودقيقة حول ما يدور فى العالم من حوله، وفى الوقت نفسه، تصحح له أكاذيب وشائعات العملات الإعلامية المزيفة.

تصنعه من خلال منتج درامي قادر على التأثير والمنافسة، وصدى مسلسل «الاختيار» بأجزائه المختلفة ليس ببعيد.. تصنعه من خلال إعلام رياضى حقيقى لا يكتفى بالمتابعة المتزنة والموضوعية للأحداث والفعاليات الرياضية، بل يتبنى أيضاً مبادرات لاكتشاف المواهب، ومشروع «كابيتانو مصر» شاهد على ذلك.. تصنعه من خلال السعى إلى سد الثغرات التى تظهر على خريطة الإنتاج البرامجى، والتى شهدت منذ عدة سنوات غياباً ملحوظاً لبرامج الأطفال.

فتبنَّت الشركة المتحدة مشروعاً لتقديم محتوى متخصص للأطفال، يغطى كافة اهتماماتهم، مساهمةً منها فى بناء الأجيال الجديدة.. تصنعه من خلال حملات إعلامية ناجحة تستهدف علاج الأمراض الأخلاقية التى ضربت مجتمعنا المصرى خلال السنوات الأخيرة، وحملة «أخلاقنا الجميلة» دليل على الدور الذى يمكن أن يلعبه الإعلام فى تحسين «الصحة الأخلاقية» للمجتمع.

ستجد فى هذا الملف الذى تقدمه «الوطن» عن «الشركة المتحدة»، تفاصيل عديدة حول الدور الذى تقوم به «الشركة المتحدة» فى صناعة التنوير الاجتماعى، وبناء وعى حقيقى حول جهود الدولة ومشروعاتها القومية فى بناء الجمهورية الجديدة، لكنك ستنتهى بعد قراءته إلى حقيقة أساسية هى أن «النجاح اختيار».