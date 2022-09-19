محافظ البحر الأحمر: تعويض 3 ملايين جنيه للصيادين عن فترة توقف الصيد

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، إعادة فتح الصيد للصيادين والهواة عقب توقفه لمدة أربعة أشهر، وذلك بعد وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على الثروة السمكية بالبحر الأحمر وعدم تعرضها للاستهلاك غير المقنن، وذلك خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية الصيادين اليوم.

حنفي: صرف 3 ملايين جنيه تعويض للصيادين

ووجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بصرف تعويضات مالية للصيادين بقيمة إجمالية ثلاثة ملايين جنيه عن فترة وقف عمليات الصيد داخل نطاق البحر الأحمر خلال فترة تكاثر الأسماك، وذلك لكل الصيادين الذين لديهم رخصة صيد داخل البحر الأحمر، بالإضافة إلى وضع مليون جنيه تحت حساب جمعية الصيادين تحسبا لوجود أي طارئ أو أعمال وقف صيد غير متوقعة.

مدير عام الثروة السمكية يشكر محافظ البحر الأحمر

من جانبه وجه عصام مصطفى، مدير عام الثروة السمكية بالبحر الأحمر، الشكر للواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لقرار فتح الصيد، ولما يبذله من جهود للحفاظ على البيئة البحرية وتطلعه الدائم لاستقرار أحوال الصيادين بمدن المحافظة.