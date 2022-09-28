نبيلة عبيد تستعيد ذكريات «حبي الأول والأخير»: أحلى أيامي بسوريا ولبنان

استعادت الفنانة نبيلة عبيد خلال حسابها عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» ذكرياتها مع فيلم «حبي الأول والأخير» أمام الفنان رشدي أباظة.

ونشرت نبيلة عبيد لقطات من الفيلم وعلقت عليها: «فيلم حبي الأول والأخير مع رشدي أباظة وعلى أنغام أغنية سورية لبنانية، والبلدين دول شفت فيهم أحلى أيام النجومية ولا زلت حتى اليوم كلما زرت سوريا أو لبنان بيستقبلوني أجمل وأرق استقبال من الناس المذوقة هناك على حسب تعبير اللبنانيين وأهل الشام.. مساكم توت شامي على تفاح لبناني».

تكريم نبيلة عبيد في مهرجان القاهرة للدراما

وتم تكريم الفنانة نبيلة عبيد في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة يحيي الفخراني عن مجمل أعمالها، كما كرم المهرجان عددا من نجوم الفن الذين تألقوا في الأعمال الدرامية أبرزهم الفنان صلاح السعدني، والمخرج جمال عبد الحميد، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبد القوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي، واسمي الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم وحضرت لتسلم التكريم ابنتهما دنيا سمير غانم.