العودة للمدرجات.. التشجيع الآمن يبدأ بـ«تذكرتي»

الجماهير هى عصب كرة القدم، ووجودها فى المدرجات يعطى رونقاً خاصاً للمنافسات، وبعد فترة من ابتعادها عن المدرجات فى الملاعب المصرية، جاءت شركة «تذكرتى» لتعيد الحياة إلى المدرجات مرة أخرى بشكل تدريجى، وعملت على تنظيم دخول الجماهير المصرية خلال المباريات المختلفة، سواء على مستوى المنافسات المحلية، وأيضاً فى مباريات الأندية المصرية على المستوى القارى، إضافة إلى مباريات منتخب مصر، ونجحت فى القضاء على ظاهرة العشوائية فى دخول وخروج الجماهير.

وعملت شركة «تذكرتى» بكل جد واجتهاد من أجل وضع قواعد تنظيمية من أجل حماية الجماهير، وهو أمر فى غاية الأهمية، لأن التشجيع والحضور من قلب الملعب هدفه الترفيه والترويح عن النفس، دون وقوع أى أضرار على المشجعين. واعتمدت شركة «تذكرتى» على تطبيق التكنولوجيا الحديثة، حيث يقوم كل مشجع بإدخال بياناته الأساسية على الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة، لكى يتمكن من استخراج بطاقة المشجع «Fan ID - فان آى دى»، التى تمكنه فى ما بعد من حجز التذاكر الخاصة بحضور المباريات.

تذكرتي تنجح

ونجحت شركة «تذكرتى» فى تطبيق فكرة ذكية، تمنع حصول مشجعى نادٍ ما على تذاكر نادٍ منافس له، حيث يتوجب على كل من يستخرج بطاقة المشجع تحديد النادى الذى يشجعه خلال الموسم الحالى، وبالتالى يتمكن من حجز تذاكر حضور المباريات الخاصة بفريقه، ويجلس فى المقاعد المخصّصة للجماهير التى ينتمى إليها، وهو إجراء مميز يمنح الراحة للمشجعين.

وقال الناقد الرياضى وليد الحديدى، إن نجاح شركة «تذكرتى» لم يقتصر على تنظيم عودة الجماهير للملاعب بكفاءة وحرفية فقط، بل كان واضحاً من خلال تجاوزها أزمة كورونا، والإجراءات التى وضعتها لعودة الجماهير تدريجياً إلى الملاعب، حيث أضافت الشركة شرط الحصول على لقاح كورونا لكل من يريد بطاقة المشجع ودخول المباريات والتشجيع من المدرجات، وتم تطبيق تلك الخطوات حفاظاً على صحة المواطنين واللاعبين.

القضاء على ظاهرة بيع التذاكر بالسوق السوداء

وقال محمد صلاح، نجم مصر ونادى الزمالك سابقاً، إن نجاح شركة «تذكرتى» أسهم فى القضاء على ظاهرة بيع التذاكر بالسوق السوداء، وهو الأمر الذى عانى منه ملايين المشجعين خلال أعوام ماضية، خاصة فى حضور المباريات والفعاليات الكبرى، حيث تنتهى التذاكر وتختفى سريعاً من شبابيك البيع، وفجأة يظهر محترفو السوق السوداء وبيع التذكرة بأضعاف سعرها الطبيعى، لكن بوجود شركة «تذكرتى» اختفت تلك الظاهرة، وأصبح أى مواطن يملك حساباً على موقع الشركة واستخرج بطاقة المشجع، يستطيع الحصول على تذكرة حضوره فى غضون 5 دقائق فقط.

وفى إطار حماية الجماهير، يضمن لك نظام الحجز عن طريق «تذكرتى» الوجود فى مدرجات آمنة، فى ظل وجود نظام يحاسب كل من يتجاوز أو يمارس شغباً فى الملاعب، حيث يتم تحديد الشخص المتجاوز والمخطئ، وبالتالى يتم حرمانه لفترة مؤقتة سواء قصيرة أو طويلة.