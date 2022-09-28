استعدادات المحافظات للحصة الأولى.. قيم المواطنة والتوعية بقضايا المناخ

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظات، عن الاستعداد للحصة الأولى مع انطلاق العام الدراسي الجديد السبت المقبل، وذلك في ضوء ما طالب به وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، بالتأكيد على غرس قيم المواطنة، والانتماء والولاء للوطن، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأن تكون الحصة الأولى لكل المراحل عن المشروعات القومية وتنظيم رحلات مدرسية لزيارة الأماكن السياحية.

جنوب سيناء.. تعريف بمؤتمر المناخ

أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، تخصيص الحصة الأولى لشرح المشروعات القومية التي تجرى في مدينة شرم الشيخ في إطار الاستعداد لاستضافة القمة رقم 27 للمناخ بنوفمبر المقبل، متابعا في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة أن يتم شرح الحدث الذي سوف تشهده مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل والتوعية بقضايا المناخ.

وأوضح أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجه بأن تكون الحصة مخصص منها جزء لتعريف الطلاب كيفية الحفاظ على البيئة، وتدوير المخلفات الصلبة من أجل تقليل مصادر التلوث.

الغربية.. تحية العلم

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه أصدر تعليمات مشددة إلى مديري الإدارات التعليمية بضرورة التنبيه على مدراء المدارس بالعمل على تحية العلم في طابور الصباح، مع ترديد النشيد الوطني بمصاحبة الموسيقى، وأن تتضمن الإذاعة المدرسية التحدث عن أهمية زراعة الأشجار وخطورة التغيرات المناخية وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار، وحب الوطن والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة بصفة عامة والمحافظة بصفة خاصة، ما يساعد على نمو حب الوطن داخل نفوس الطلاب وتعريفهم الجهود التي تبذلها الدولة في إطار رفعة شأن مصر بين دول العالم في كافة المجالات.

كفر الشيخ.. غرس روح المواطنة

أكد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن أول حصة بالعام الدراسي الجديد سوف يتم شرح للتلاميذ والطلاب أهمية حب الوطن الذي نعيش فيه وغرس المواطنة والانتماء لبلادنا الغالية مصر.

وأوضح أن من دواعي المعرفة أن يعرف الطلاب أهمية التغيرات المناخية خاصة وأننا لدينا بحيرة البرلس، وتقع سواحلنا علي مياه البحر المتوسط ولدينا قطاع كبير من الصيادين العاملين في هذا المجال، علاوة علي أهمية زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ على البيئة.

سوهاج.. مشروعات حياة كريمة

صرح ياسر محمود أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» بالتزام المحافظة الكامل باستعدادت الوزارة للحصة الأولى حيث سيتم غرس قيم المواطنة داخل الطلاب بالحديث عن المشروعات المنفذة حولهم بالقرى والمراكز ومما لمسوا أثرها على حياتهم فضلا عن بداية اليوم بتحية العلم لإعلاء قيمة الانتماء لديهم وذلك بكل المدارس التابعة للوزارة بمحافظة سوهاج.

أسوان.. اتحضر للأخضر

وفي أسوان قال عبدالكريم لطفي وكيل مديرية التربية والتعليم، إن المدارس مستعدة لليوم الأول من العام الدراسي الجديد وستكون الحصة الأولى عن الاهتمام بالبيئة وما يتم من إنجازه في مبادرة «اتحضر للأخضر» التي يرعاها الرئيس السيسي وهناك متابعة مستمرة لتشجير المدارس ومحيطها والاهتمام بالبيئة الأسوانية التي تشارك في الحفاظ على بيئة خضراء نقية من التلوث.

الإسماعيلية.. حرب أكتوبر

وفي الإسماعيلية أعلن الدكتور طه عجلان مدير التربية والتعليم، أن الحصة الأولى في اليوم الدراسي ستركز على تعريف الطلاب بنصر أكتوبر المجيد، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك خطة توعوية متكاملة تم العمل على إعدادها منذ أيام لتنفيذها مع بدء العلم الدراسي تشمل توعية الطلاب بالتغيرات المناخية وتأثيرتها على الفرد والمجتمع إلى جانب التوعية بالمشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية والتي يجرى تنفيذها حاليا خاصة وأن الإسماعيلية شهدت عدة مشروعات ضخمة على رأسها قناة السويس الجديدة وآخرها القرية الأولمبية العالمية والتي افتتحها الرئيس في شهر أغسطس الماضي.

البحيرة.. العيد القومي للمحافظة

أشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على أن خطة استقبال الطلاب الجدد من أهم المهام المطلوبة من إدارة المدارس والمعلمين والمشرفين لدورها في توفير الوقت والجهد على إدارة المدرسة وتوفير أجواء من الألفة بين الطلاب الجدد.

كما تشهد مدارس محافظة البحيرة الحصة الأولى تعريف الطلاب بالعيد القومي لمحافظة البحيرة والحديث عن بطولات أهالي رشيد ودورهم في القضاء على حملة فريزر حيث يأتي بداية العام الدراسي الجديد بالتزامن مع العيد القومي للبحيرة.

الفيوم.. زيادة المساحات الخضراء

وجهت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المدرسين وإدارات المدارس بالاهتمام بالقضايا البيئية، مشددةً على ضرورة توعية الطلاب في الحصة الأولى بأهمية التشجير وزيادة المساحات الخضراء في كل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية، مشيرة إلى ضرورة توعية طلاب المدارس بالقضايا البيئية والمناخ، وذلك يأتي تزامنًا مع تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل.

أسيوط.. العلم في كل فصل

قال عبدالعزيز حسن زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إنه وجه على ضرورة وضع علم مصر في كل فصل دراسي أعلى السبورة لغرس روح الولاء والانتماء للوطن وتوفير المطهرات ونظافة دورات المياه بمختلف مدارس قرى ومراكز المحافظة وتغطية البلوعات وجميع وصلات الكهرباء استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأضاف: «إلى جانب عمل ندوات في الأسبوع الأول في الحصص المدرسية عن انتصارات أكتوبر المجيدة وإنجازات حياة كريمة والمشروعات القومية والحفاظ على البيئة وأعمال التشجير وعرض أفلام للطلبة توضح ذلك».