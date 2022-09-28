«المتحدة» تساهم في بناء الأجيال: تقديم محتوى للأطفال.. واستعادة «أخلاقنا»

تعمل قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تبنى أفكار جديدة ومختلفة لخدمة قضايا المجتمع، وفى هذا الإطار أطلقت الشركة عدداً من المبادرات الاجتماعية، كان آخرها حملة «أخلاقنا الجميلة»، التى تتضمن عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التى تربى عليها المجتمع المصرى، وتضمنتها الأديان السماوية، وأبرزها احترام الكبير وحسن الجيرة ومعاملة الآخر والأمانة والشرف والأدب فى التعامل.

اهتمام كبير أيضاً توليه الشركة ببناء وتنمية الوعى لدى الأطفال بهدف بناء جيل جديد يتعزز لديه الشعور بالانتماء للأسرة والعائلة والوطن، وتستعد حالياً لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية. ويبدأ الإنتاج المتخصص فى محتوى الطفل بجميع مستوياته بـ«نبتة» التى ستبدأ بـ7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس، ومسابقات ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريباً والتى ستصبح رائدة فى مجال محتوى الطفل.

كما تبدأ الخريطة البرامجية الجديدة فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بتخصيص فترات مفتوحة للأطفال فى قنوات المتحدة المختلفة، تتضمن «كارتون وبرامج أطفال» منها برنامج «رحلة سعيدة» تقديم زهرة رامى، والكاتبة سماح أبوبكر عزت، والطفلة كندة، إضافة إلى عرائس يحيى وكنوز على قنوات cbc والتليفزيون المصرى وبرنامج «أطفال الحياة» تقدمه سلمى صباحى على قناة الحياة، إضافة إلى تحضير الجزء الثانى من مسلسل يحيى وكنوز بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، يتضمن القيم والأخلاق النبيلة وتربية الأطفال.

تخصيص فقرات فى البرامج الدينية للأطفال

كما سيتم إطلاق 26 أغنية ترفيهية وتعليمية جديدة للأطفال منها الأبجدية العربية وجدول الضرب وأغانٍ تحث على احترام الكبير وقيمة العائلة والانتماء للوطن.

وقررت «المتحدة» تخصيص فقرات فى البرامج الدينية للأطفال، وذلك لتعليم الدين الصحيح وقيم التسامح والمحبة، وتخصيص فقرات فى برامج التوك شو يومى الجمعة والسبت «إجازة المدارس».

سماح أبوبكر: الطفل يحتاج برامج مبهرة مع التعليم والتثقيف لبناء جيل قادر على القيادة

وقالت الكاتبة سماح أبوبكر، التى من المقرر أن تقدم برنامج «رحلة سعيدة» على قنوات «المتحدة»، إن مبادرات الشركة تدعم الطفل بشكل كبير لاحتياجه طوال الوقت إلى الدعم المعنوى الذى يشعره بأن الكبار يسعون إلى خدمته وتثقيفه وحمايته: «القيادة السياسية مهتمة بملف الطفل لأنه ماكنش لاقى المحتوى الملائم اللى يرضى ذوقه علشان كده المتحدة حملت على عاتقها إنتاج برامج خاصة بالصغار، وتدشين مبادرات خاصة بهم وبجميع الفئات العمرية، لأنها أدركت أن الطفل يحتاج برامج بها إبهار، وكمان محتوى تعليمى تثقيفى علشان يقدر يخرج وهو معاه معلومة جديدة مفيدة».

الأطفال هم المستقبل ويجب الاهتمام بهم بشكل يضمن نشأتهم بشكل صحيح، بحسب «أبوبكر»، التى تؤكد أن تلك النوعية من البرامج لها دور كبير فى دعم الطفل وتشكيل هويته الخاصة وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديه، وتضيف: «الأطفال لازم يكون عندهم جرأة فى التعبير عن الرأى بأسلوب حضارى، وعلشان يكون عندنا جيل قادر على القيادة لازم نبدأ من الطفل لأنه لما بيتعلم المبادئ والقيم من صغره هيفضل منتهجها طول عمره وهنبقى بكده كسبنا جيل مثقف واعى ومتحضر».

إقناع الطفل من بين الأمور الصعبة التى تحتاج إلى احترام عقله، على أن تكون الوسائل المستخدمة لإقناعه مواكبة للعصر حتى لا يشعر بأنه فى معزل عن العالم الحديث، وهذا ما يزيد من صعوبة إقناعه بتلك المفاهيم: «الطفل لم يعد مستعداً لتلقى الأوامر دون إقناعه، والنهارده علشان نقدم له محتوى يحترم عقله لازم نتكلم عن أساسيات تعامله مع البيئة المحيطة، والمشاكل اللى ممكن يتعرض لها زى التنمر والابتزاز الإلكترونى علشان يكون عنده خبرة فى التعامل مع المواقف اللى زى كده لو تعرض لها، والأهم كمان نعلمهم تقبل الآخر».

ورغم صعوبة استيعاب الطفل لبعض المعانى، إلا أن «أبوبكر» تعرف جيداً كيف تؤثر فى عقلية الطفل حتى إن كانت الرسالة صعبة على إدراكه من خلال توجيه تلك الرسائل للطفل فى قالب قصصى جذاب: «الأسرة لازم تستوعب الطفل، وده اللى بنحاول نعمله من خلال برنامج رحلة سعيدة واللى الهدف منه دعم قيم الحب».