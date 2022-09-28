التعليم الفني: عدد المدارس العاملة في المجال وصلت لـ42 خلال 4 أعوام

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن عدد المدارس العاملة في مجال التعليم الفني باتت حاليا 42 مدرسة بعدما كانت 3 مدارس فقط عام 2018، مشيرا إلى أنه خلال آخر عامين كان هناك إقبال شديد من المستثمرين للتعامل مع الوزارة.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن بعضا من تلك المدارس العاملة في مجال التعليم الفني ستبدأ أعمالها في سبتمبر 2023، ولكن يظل العدد الأكبر لتلك المدارس يعمل بالفعل وشارف عدد من الطلاب فيه على التخرج.

المشاركة في تدريب وتعليم الفنيين المهرة

واستطرد: «فيه مدارس شغاله بقالها 3 سنين، والسنة دي خرجنا طلاب من 10 مدارس شغالة بقالها 3 سنين، والإقبال من المستثمرين جيد لأن القطاع الخاص يستفاد من تلك المدارس لأنها تشارك في تدريب وتعليم الفنيين المهرة المساعدين لهم في صناعاتهم».

أوضح أن أغلب خريجي مدارس التعليم الفني في مصر، بدأوا العمل بالفعل إما في مصانع الشريك الصناعي أو في شركات مثيلة لها، «التعليم الفني في مصر دايما الجهات الدولية بتهتم بمساعدتنا عبر المساعدات الفنية، وأحد البرامج المهمة هو برنامج المعونة الأمريكية».

وتابع: «المدارس الدولية الخاصة ببرنامج المعونة الأمريكية تتماشى مع الترند العالمي للمدارس النظيفة والذكية والمحافظة على البيئة، وتماثل أحسن المدارس في ذلك المجال».