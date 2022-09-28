بهجة تقودها المتحدة.. إدخال الفرحة على أسر الشهداء وإبراز جهود مبادرة «حياة كريمة»

لم يقتصر دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعم وتطوير وإعادة هيكلة الإعلام المصرى بشكله الجديد وإنتاج أعمال فنية متميزة تسهم فى تشكيل الوعى وملامح الهوية المصرية فحسب، بل أدت الشركة دوراً كبيراً فى تعزيز المسئولية المجتمعية، من خلال تدشين عدة مبادرات مجتمعية، بما يعكس حرص المسئولين بها والقائمين عليها على أداء دور مجتمعى يطال تأثيره الإيجابى كافة الفئات.

وتنوعت المبادرات المجتمعية التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الآونة الأخيرة، بين مبادرات توعية للمواطنين، ومبادرات تضامنية وداعمة معنوياً لفئات من نسيج المجتمع المصرى، منها أسر الشهداء وأهالى الريف المصرى فى القرى الأكثر احتياجاً من خلال دعم مبادرة حياة كريمة، بجانب المبادرات التنموية والتعليمية.

فى مايو 2020، أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة لتكريم شهداء الواجب من رجال القوات المسلحة والشرطة، بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية، حيث أرسلت الشركة وفداً لزيارة وتحية أسر الشهداء دعماً وتقديراً لهم. وفى إطار دعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأسر الشهداء أيضاً، يشارك وفد من الشركة فرحة الأعياد مع أسر الشهداء من خلال توزيع هدايا رمزية للأطفال ودعمهم معنوياً تقديراً لدور وبطولة آبائهم.

واستكمالاً لدور الشركة المجتمعى تجاه المواطنين المصريين، شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى دعم مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى، سواء من خلال الدعم الإعلامى على القنوات الفضائية التابعة للشركة، أو من خلال توزيع كرتونة رمضان على الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً فى قرى الريف المصرى.

«صيام»: تسهم فى تعزيز المصداقية بين الإعلام والجمهور المستهدف بالحملات الاجتماعية

الدكتورة عزة صيام، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بنها، أكدت لـ«الوطن» أهمية الدور المجتمعى الذى تقدمه الشركة المتحدة فى المجتمع، بجانب دورها الإعلامى حيث تعمل المبادرات المجتمعية التابعة للشركة على تعزيز التنمية المجتمعية وتسليط الضوء على متطلبات وحقوق الفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمع، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن الدور المجتمعى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فعال للغاية، ويزيد المصداقية بين الجمهور المستهدف من تلك الحملات المجتمعية وبين وسائل الإعلام وما تقدمه من عرض لإنجازات الدولة ومشاريع قائمة بالفعل.

دور كبير وأساسي في دعم قضايا المجتمع

من ناحية أخرى، أشارت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابق، إلى أن الإعلام له دور كبير وأساسى فى دعم قضايا المجتمع كواجب من واجباته، باعتبار وسائل الإعلام هى الوسيط فى ترتيب أولويات الناس ونشر الوعى والمعرفة بينهم، حيث يحصل الجمهور على المعلومات من خلال ما تقدمه له وسائل الإعلام وبالتالى لا بد من دعم المبادرات المجتمعية التى تمس احتياجات المواطن البسيط بجانب الدور الترفيهى أو الخدمى للإعلام.

وبحسب «مصطفى»، فإن الدعم الإعلامى لتلك المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية التى تدشنها الدولة، مثل مبادرة حياة كريمة، يعد تعبيراً عن الشراكة المجتمعية وربطاً بين فئات المجتمع ككل.

واختتمت عميد الإعلام السابقة حديثها عن الدور المجتمعى للشركة المتحدة، بقولها: «كلما كان الإعلام معبراً عن احتياجات الناس ومصالحهم الحياتية يؤدى ذلك إلى مصداقية وثقة أكبر بين الجمهور ووسائل الإعلام والمسئولين المتحدثين فى تلك الوسائل الإعلامية».