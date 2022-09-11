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تحديث بطاقات التموين 2022 عبر موقع دعم مصر.. 4 خطوات سريعة

كتب:

منة عبده
05:47 م | الأحد 11 سبتمبر 2022
بطاقات التموين.. صورة أرشيفية

بطاقات التموين.. صورة أرشيفية

تحديث بطاقات التموين 2022.. تعد من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عددًا كبيرًا من المواطنين، حاملي بطاقات التموين، حيث يبحثون باستمرار عن الخطوات اللازمة لتحديثها وآخر موعد لذلك، خوفًا من تعرضها للوقف أو التلف. 

تحديث بطاقات التموين 2022

ووفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن آخر موعد لتحديث بطاقات التموين 2022، هو نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك عقب مد مهلة إضافة رقم الهاتف المحمول شهر إضافي بدلا من انتهائها 30 أغسطس الماضي.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن آخر موعد لتحديث البطاقات، 30 سبتمبر الجاري، وذلك سواء في المكاتب والإدارات التموينية أو عبر المنصات الرقمية «موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية»، وذلك تيسيرا على أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يستكملوا تسجيل رقم الموبايل على البطاقة في المهلة السابقة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات تحديث بطاقات التموين 2022، وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية. 

خطوات تحديث البطاقة

1- زيارة موقع دعم مصر من خلال الضغط على هذا الرابط

2- وعقب فتح الموقع، تظهر خانة تدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقمًا وموجود على كارت البطاقة.

3- ثم القيام بكتابة رقم الموبايل لصاحب البطاقة.

4- ومن ثم يرسل موقع دعم مصر، رسالة على رقم الموبايل، تفيد بقبول الرقم أو رفض تسجيله أو مراجعته.

ونوهت الوزارة لضرورة أن يكون رقم الموبايل، الذي سيتم إضافته على البطاقة، مسجلًا باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربعة «اتصالات أو أورنج أو فودافون أو we».

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.