موقع دعم مصر يواصل تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقات التموينية

ما زال موقع دعم مصر للتموين 2022، مفعلا إلكترونيا لاستقبال عمليات تسجيل بطاقة التموين لجميع المواطنين الموجودين في منظومة الدعم، حيث تتم عملية التسجيل بالرقم القومي، وإضافة رقم الهاتف الخاص بأصحاب البطاقات التموينية الذين تسلموا رسالة من خلال بونات صرف الخبز التي تصرف على بطاقة التموين، وتطالبهم بضرورة تسجيل رقم الموبايل لصاحب البطاقة، بشرط أن يكون هذا الرقم مسجلا في إحدى شركات المحمول.

ومن خلال السطور التالية، ترصد بوابة «الوطن» طرق وخطوات التسجيل على موقع دعم مصر للتموين 2022، وذلك ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها بشكل مستمر للمتابعين والقراء.

موقع دعم مصر للتموين 2022

أتاحت وزارة التموين الرابط الإلكتروني الخاص، بموقع دعم مصر للتموين 2022، حيث تتم عملية تسجيل رقم الهاتف، بعد الدخول على الموقع من خلال إدخال الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية لصاحب البطاقة.

- لإتمام عملية تحديث بيانات بطاقة التموين، الدخول على الرابط الرسمي للموقع دعم مصر من هنا

- يتم كتابة رقم البطاقة التمونية المكونة من 12 رقما.

- الضغط على تسجيل.

- بعد ذلك يتم كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة 14 رقما.

- الضغط على تسجيل.

- كتابة رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.

- يقوم بعد ذلك موقع دعم مصر بإرسال رسالة نصية، تفيد بقبول الرقم أو رفضه.

وكشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن استمرار موقع دعم مصر، تفعيل خدمة تسجيل رقم الموبايل، مشيرا إلى أهمية تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين.

اسم صاحب رقم المحمول

كما أكّدت وزارة التموين، أنَّه لن يقبل تسجيل رقم المحمول على البطاقة باسم أحد أفراد الأسرة الموجودين على بطاقة التموين، حيث يلزم قبول رقم المحمول لصاحب البطاقة نفسه.