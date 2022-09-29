عبدالحكيم عبدالناصر: مشروع الزعيم التنموي مستمر حتى الآن

أشاد المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بالمشاركة الواسعة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة والده، أمس الأربعاء، موضحًا أن المواطنين يقدرون حجم التضحيات والإنجازات التي قدمها الأخير لمصر والأمة العربية والشعب المصري وسائر الشعوب العربية والأفريقية، كما أن هذا الحضور الرسمي والجماهيري السنوي يؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، ويعرض على شاشة «الأولى» المصرية.

سر الحب المصريين لجمال عبدالناصر

وأضاف «عبد الناصر»، أن هناك أبناء بالملايين في كل جمهورية مصر العربية لجمال عبدالناصر؛ إذ أن الراحل استطاع أن يوفر الضمير الجمعي للمصريين وآمالهم التي كانوا يحلمون بها، وهذا هو سر الحب المصريين لوالده، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مشروع جمال عبدالناصر التنموي مستمر حتى الآن؛ إذ يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل التنمية الشاملة بمصر في مختلف مناحي الحياة، فالراحل كان ينادي دائما بالتحرر، كما أراد أن تكون مصر أكبر قلعة صناعية في صناعة المنسوجات، واستطاع أن ينهض بهذا بشكل كبير.

الحلم الصناعي لمصر بدأ منذ عام 1956

وأوضح نجل الزعيم جمال عبدالناصر، أن الحلم الصناعي لمصر بدأ منذ عام 1956، لاسيما في صناعة النسيج والسيارات والصواريخ والطائرات، وأنتجت مصر في الستينيات طائرة «القاهرة 100 النفاثة»، وغيرها من الطائرات المصرية، ثم إن مصر بدأت صناعة السيارات قبل كوريا.