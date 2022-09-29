متحدث «الزراعة»: مصر أنفقت مبالغ طائلة لمواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية أنفقت مبالغ طائلة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، كما أن التغيرات المناخية التي تحدث في العالم، جعلت هناك رؤية للتنمية المستدامة للدولة المصرية.

وأكد «القرش» أن الدولة المصرية تبنت خطة في قطاع الزراعة؛ لأنها شديدة التأثر بالتغيرات المناخية، وجرى العمل على إنشاء بمشروع توشكى، الذي حصل على المركز الأول عالميا في حماية البيئة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خبر اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «أون».

مشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية من الأرض والمياه

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الدولة المصرية أنشأت مشروعات من خلال استنباط تقاوي جديدة لمواجهة التغيرات المناخية، وأخرى لزيادة الطاقة الإنتاجية من الأرض والمياه، موضحًا أن مصر تتأثر كثيرًا بالتغيرات المناخية وعلى سبيل المثال هناك موجات حرارة في أوقات لن نعتاد فيها على الحرارة، وكذلك أوقات البرودة، والأمطار التي تغير موعدها، وهناك برودة شديدة في الشتاء مما يؤثر على المحاصيل بشكل مباشر.

ولفت الدكتور محمد القرش إلى أن مصر تعمل في هذا الإطار من خلال تكامل عالمي، والدولة تتكلف مبالغ طائلة حتى تستطيع التأقلم مع الظواهر المناخية التي تحدث في العالم، وتؤثر على الجميع.

أهمية تحقيق الوعي الكامل مع الفلاح

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبنت خطة في قطاع الزراعة؛ لأنها شديدة التأثر بالتغيرات المناخية، مشددا على أهمية تحقيق الوعي الكامل مع الفلاح، وأن يتأقلم مع الظروف البيئية الجديدة.