مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل بسوهاج

لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه، دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل، بدائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومتوفى بدائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو «ديفيد. ا. ع. ح»، 22 سنة، سائق، يقيم بدائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة في يده، واصطدم بالطفل «محمد. ب. ر. م»، 5 أعوام، ويقيم في بندر المنشاة، حال لهوه أمام منزله، ما نتج عنه وفاته في الحال.

وبسؤال والد الطفل المُتوفى المدعو «بديوي ر م ع»، 55 عامًا، عامل، يقيم بالناحية، أفاد بمضمون ما تقدم، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأكد أنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته، ما أدى إلى وقوع الحادث.

تحرير المحضر اللازم

وجرى التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.