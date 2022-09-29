مصرع سبعيني أسفل عجلات قطار بسوهاج.. حاول اللحاق به

لقي سبعيني مصرعه أسفل عجلات القطار، في أثناء محاولة اللحاق به بعد تحركه في محطة سكة حديد جرجا جنوب سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى جرجا العام.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير مباحث سوهاج، يفيد بورود محضر لقسم جرجا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا، بأنه عقب تحرك القطار الروسي «الأقصر - القاهرة» بمحطة سكة حديد جرجا، دائرة القسم، حاول شخص استقلاله، إلا أنه اختل توازنه وسقط أسفله، ما نتج عنه وفاته.

الانتقال إلى مكان الواقعة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفى يدعى «حسين. م. م. ا. ا»، 68 عامًا بالمعاش، ويقيم بندر جرجا بدائرة القسم.

وأفاد نجل شقيقة المتوفى المدعو «محمد. ص. م»، 55 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة القسم ،بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة؛ تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة.