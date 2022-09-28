موعد أول إجازة رسمية للطلاب والموظفين في العام الدراسي الجديد

مع بدء العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، يهتم الكثير من الطلاب والمعلمين التعرف على أول إجازة رسمية في المدارس المختلفة سواء الجهات الحكومية أو الخاصة.

موعد أول إجازة في بداية الدراسة

ووفقا لأجندة مجلس الوزراء للعام الميلادي 2022، من المنتظر أن يحصل الطلاب والموظفون على أول إجازة رسمية الخميس 6 أكتوبر 2022 بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، ثم إجازة المولد النبوي الشريف، التي تتوافق مع السبت 8 أكتوبر، ودائما ما تقرر الحكومة ومجلس الوزراء ترحيل الإجازات الرسمية التي تأتى منتصف الأسبوع إلى أيام الخميس.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2023 يوم 1 أكتوبر المقبل بالنسبة إلى المدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة والخاصة لغات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022- 2023

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- إجازة منتصف العام تصل إلى أسبوعين تبدأ من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير إلى الخميس 8 يونيو.

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية بـ المدارس تصل إلى 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا.