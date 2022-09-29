غدا.. آخر موعد لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2022

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الجمعة، الستار على تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بغلق باب مرحلة تقليل الاغتراب وكذلك تسجيل الرغبات للطلاب المستنفذين، وفقًا للقواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، إذ من المقرر غدا، انتهاء الوزارة من كافة أعمال تنسيق الشهادات.

آخر موعد لتنسيق الشهادات المعادلة 2022

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المجلس الأعلى للجامعات قرر فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2022، وطلاب الشهادات المعادلة المُستنفذين للرغبات، للتقديم مرة أخرى من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق المتاح عبر بوابة مصر الرقمية، موضحًا أن مساء غدًا الجمعة، الفرصة الأخيرة لطلاب الشهادات لتسجيل رغباتهم.

ختام تنسيق الدبلومات الفنية 2022 غدا

وأضاف رئيس قطاع التعليم خلال حديثه، أن غدًا الجمعة أيضًا، ختام تنسيق الدبلومات الفنية بغلق باب تسجيل مرحلة تقليل الاغتراب للكليات والمعاهد، مؤكداً أن المرحلة وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات.