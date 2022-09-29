شركة يابانية تقدّم عرضين لصيانة الخط الثاني للمترو.. وإدارة «الرابع»

أجرى الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيارة إلى مركز تدريب طوكيو مترو، حيث استقبله رئيس الشركة التي أُنشئت عام 1926، وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة 9 خطوط مترو في العاصمة اليابانية طوكيو، بإجمالي أطوال 195 كم، وتنقل حاليا 5.2 مليون راكب يوميا، وهو المركز المختص بتدريب جميع العاملين على أعمال التشغيل والصيانة لتوفير أعلى مستويات الأمان والسلامة للراكب.

وأكد رئيس شركة طوكيو مترو، أنّ الشركة قدّمت عرضا لصيانة الخط الثاني للمترو، كما بحث الجانبان تولي شركة طوكيو مترو، إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لـ مترو الأنفاق، حيث أعرب رئيس طوكيو مترو، عن الاهتمام الكبير لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع بالشراكة مع متسوبيشي اليابانية.

جولة وزير النقل في مراكز تدريب العاملين

كما أجرى الوزير جولة تفقدية داخل مركز التدريب، اطلع خلالها على كيفية تدريب العاملين على صيانة ماكينات عبور الدخول والخروج وصيانة الأنظمة بالمعدات والأنظمة بالمحطات، كما شاهد الوزير أعمال التدريب التي تتم في خط مترو ريل الذي يبلغ طوله 700 متر لتدريب العاملين، كما اطّلع الوزير على كيفية تدريب قائدي القطارات على احدث أنواع المحاكيات.

واتجه الوزير بعد ذلك لزيارة إحدى ورش شركة طوكيو مترو والخاصة بخط TOZAI، حيث شاهد نظام عمل الورشة وأعمال الصيانة بها «الوقائية – الخفيفة – الجسيمة التي تستغرق نحو شهر»، كما شاهد أعمال فحص الشروخ في البواجي والاكسات باستخدام الموجات الفوق صوتية، حيث أوضح مسؤول الشركة أنّ هدف الشركة من أعمال الصيانة، أن يصل عمر القطار في التشغيل من 40 إلى 50 عاما، ورفع معدلات السلامة والأمان، موضحا أنّ الشركة تعيد حاليا تأهيل 14 قطارا من خط TOZAI.

وفي سياق آخر، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع نائب رئيس الجايكا لبحث التعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق، وفي بداية اللقاء أكد الوزير عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات، ومنها مجال النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق.

زيادة التعاون مع اليابان في مجال النقل

وأشار الوزير إلى تطلعه لاستمرار وزيادة التعاون مع الجانب الياباني نظرا لما تملكه اليابان من خبرات وتكنولوجيا حديثة، لافتا إلى الاهتمام الكبير من الجانب المصري للمشاركة في جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، الذي وصفه بأنّه كان رجلا محبا للسلام والتنمية وصديقا مخلصا لمصر.

وأوضح أنّ مصر أطلقت اسمه قبل ذلك على محور مروري مهم في القاهرة، وهو محور «شينزو آبي» تقديرا لدور الرجل في التعاون الكبير مع مصر.

من جانبه، أكد نائب رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، الشكر لوزير النقل على المشاركة في جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق، ما يجسّد عمق العلاقات المصرية اليابانية ثم تناقش الجانبان الموقف التنفيذي للخط الرابع للمترو، حيث تم استعراض أعمال الجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار - المساحة) والذي يقوم بتنفيذه اتحاد شركات «المقاولون العرب - بتروجت – كونكورد – حسن علام».

وجرى تسليم عدد المحطات من حدائق الأشجار حتى محطة الرماية بكامل المساحة للمقاول، ومن محطة الأهرامات إلى محطة المساحة تسليما جزئيا، أما فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط) فجارٍ ترسية الاعمال على شركة أوراسكوم للمقاولات، وجرى الانتهاء من الفحص الفني، وجار أعمال الفحص المالي، واستعراض ما يخص الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة، حيث جرى توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع اتحاد شركات «ميتسوبيشي/ أوراسكوم»، وتم دخول العقد حيز التنفيذ، وجار أعمال التصميمات.

كما جرى ترسية أعمال توريد الوحدات المتحركة على شركة ميتسوبيشي، وطالب الوزير بسرعة الانتهاء من تصميمات الأعمال الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة، كما تم بحث آخر المستجدات الخاصة بتقديم الجانب الياباني منحة لتمويل دراسة مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مدينة الفردوس جنوبا لمسافة 4,5 كم سطحيا لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية ولخدمة الكثافة السكانية وتوفير وسيلة نقل كهربائية وصديقة للبيئة بهذه المنطقة، وتحقيق التكامل مع وسائل النقل الأخرى بالمنطقة.

دراسة لتخطيط النقل في القاهرة والإسكندرية

وبحث الجانبان التعاون في التمويل للمرحلة الثانية من الخط الرابع الممتدة من الملك الصالح حتى الرحاب بالقاهرة الجديدة، والمرحلة الثالثة المخططة من الرحاب حتى العاصمة الإدارية الجديدة موازية لمسار طريق السويس لربط مدن الرحاب ومدينتي والشروق وبدر، على أن تلتقي المرحلة الثالثة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في مدخل العاصمة الإدارية، كما طالب الوزير نائب الجايكا بعمل دراسة لتخطيط النقل بمدينتي القاهرة والإسكندرية أسوة بما يتم من تخطيط للنقل في طوكيو من خلال تدريب مهندسين مصريين في طوكيو والدفع عدد من خبراء النقل اليابانيين في مصر.

وعقد الوزير اجتماعا موسعا مع المكتب الاستشاري أورينتل، استشاري مشروع الخط الرابع للمترو، حيث أكد الوزير ضرورة الإشراف التام على المراحل التنفيذية للمشروع، وأن يكون التنفيذ وفقا لقياسات الجودة العالمية نظرا لأهمية الخط الرابع للمترو ودوره المستقبلي في خدمة المناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، وربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، فضلا عن استيعاب حركة النقل السطحي الكثيفة على مسار الخط مثل منطقة الهرم، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، والقضاء على مشكلة التلوث البيئي.