سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر بالبنوك المختلفة

يواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر، جذب اهتمام الكثير من المواطنين والعرب والأجانب المقيمين والعاملين داخل مصر، إذ تؤثر العملة الأمريكية على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، ولذا ترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية والعربية، مع بداية التعاملات اليومية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر

مع بداية التعاملات المصرفية الصباحية داخل البنك المركزي، جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر، بنحو 19.46 جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع.

وفي البنكين الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر، 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين عن أمس الأربعاء.

بينما جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.46 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 19.51 جنيه للشراء و19.56 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار 19.5 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 19.5 جنيه للشراء ونحو 19.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

وفي سياق آخر، سدل سعر الريال السعودي في بنكي مصر والأهلي، 5.17 جنيه للشراء و5.19 جنيه للبيع، وداخل البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي اليوم، 5.16 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع.