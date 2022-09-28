سعر الدولار اليوم في مصر 2022 بالبنوك.. 19.46 جنيه بـ«المركزي»

سعر الدولار اليوم في مصر 2022، يشغل بال الكثيرين من المواطنين، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم، من الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على سعر العملة الخضراء في جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي، ننشر سعر الدولار اليوم في مصر 2022 مقابل الجنيه المصري في المؤسسات المصرفية اولبنوك الحكومية والخاصة، الذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

وفي البنك المركزي الذي يعد أهم البنوك المصرية، جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 19.46 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار الدولار في أكبر بنكين حكوميين في مصر، وهما الأهلي ومصر، بنحو 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

أما في البنوك الخاصة العاملة في مصر، فقد جاء سعر الدولار اليوم كالآتي:

في المصرف المتحد جاء سعر الدولار نحو 19.48 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 19.45 جنيه.

وأعلنت شاشة أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB، أن سعر العملة الأمركية بلغ نحو 19.48 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 19.54 جنيه.

ووفقًا للموقع الرسمي لبنك الإسكندرية، جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 19.49 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 19.54 جنيه.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر بيع الدولار نحو 19.54 جنيه، بينما سعر الشراء حوالي 19.46 جنيه.

أما في بنك البركة، جاء سعر الدولار بنحو 19.44 جنيه مقابل شراء الدولار، و19.54 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 19.44 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك، بنحو 19.51 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع.