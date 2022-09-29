خطوات تسجيل الدخول واستخدام تطبيق نسك للحج والعمرة

بعد إطلاق وزارة الحج والعمرة السعودية، مساء الإثنين الماضي، المنصة الحكومية الموحدة تطبيق «نسك»، بدلا من تطبيق «اعتمرنا»، ربما تشغل كثيرين طريقة استخدام التطبيق الجديد، والذي سيكون بوابة حكومية جديدة أمام قاصدي المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمديمة المنورة، على نحو يساهم في تسهيل الإجراءات الخاصة أمام ضيوف بيت الله الحرام، بحسب بيان لوزارة الحج السعودية.

وفي هذا السياق تشرح «الوطن» في هذا التقرير خطوات تسجيل الدخول في تطبيق «نسك» السعودي للحج والعمرة وطريقة استخدامه.

(1) الحصول على التطبيق وتحميله

يمكن الحصول علي التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو من خلال متجر أب ستور لمستخدمي «IOS».

(2) فتح تطبيق نسك بعد التحميل للمواطن أو المقيم

وبعد التحميل مباشرة سيفتح التطبيق، وعليك القيام بالخطوات التالية لتسجيل الدخول إذا كنت مواطنا أو مقيما:

- اختيار اللغة من بين العربية والإنجليزية.

- إدخال رقم الهوية الوطنية.

- رقم الهاتف.

- البريد الإلكتروني

- مدينة الإقامة.

- تعيين كلمة مرور للحساب.

- كتابة تاريخ ميلادك.

- تحديد إذا كنت من ذوي الإعاقة أم لا.

- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

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(3) فتح تطبيق نسك للمواطنين من دول الخليج العربي

أما لفتح تطبيق نسك بعد تحميله للمواطنين من دول الخليج العربي فسيكون عليهم ملء البيانات التالية:

- الاسم ثلاثي بالعربية والإنجليزية.

- رقم الهوية أو جواز السفر.

- والجنسية.

- رقم الهاتف.

- البريد الإلكتروني.

- تاريخ الميلاد.

- الجنس.

- تعيين كلمة مرور التطبيق ثم تسجيل الدخول.

(4) تسجيل الدخول في تطبيق نسك إذا كنت زائرا

أما تسجيل الدخول إذا كنت زائرا فعليك بالخطوات التالية:

- رقم التأشيرة.

- رقم جواز السفر.

- تاريخ الميلاد.

- الجنسية.

- رقم الدولة ثم رقم الهاتف الخاص بك.

- البريد الإلكتروني.

- كلمة المرور.

- تحديد إذا كنت من الأشخاص ذوي الإعاقة أم لا.

- الموافقة علي الشروط والأحكام.

وعليك قراءة الشروط والأحكام، والاطلاع على شروط التحصين والقدوم للمملكة العربية السعودية، والخدمة مقدمة للمسلمين فقط من خلال التطبيق وليس أي زائر.

وأعادت السعودية النظر في كثير من الإجراءات المتعلقة بشروط أداء الحج والعمرة، مع استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة خلال الأشهر الماضية، ما فتح الطريق أمام تسهيل كثير من إجراءات وشروط السفر.

ويأتي إطلاق تطبيق نسك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والأخير هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث تبذل الرياض جهدا متواصلا للارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي المشاعر المقدسة.