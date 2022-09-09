«مصر للطيران» تجتاز اعتماد شهادة «ISAGO» الدولية على محطة القاهرة للمرة الثامنة

نجحت الشركة القابضة لمصر للطيران في اجتياز تجديد اعتماد شهادة «ISAGO» الدولية على محطة القاهرة، للمرة الثامنة، بعد مراجعتها من فريق التفتيش، دون إبداء أي ملاحظات، حسب بيان صحفي للطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الجمعة.

وشهد أبو العينين الجلسة الختامية لإعلان لجنة التفتيش والمراجعة التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA»، منح شركة مصر للطيران تجديد اعتماد شهادة «ISAGO» الدولية، علي محطة القاهرة دون أي ملاحظات فنية، وذلك في حضور الطيار محمد موسي بدوي، رئيس قطاع السلامة والجودة، وعدد من قيادات الشركة.

تطبيق أعلى معدلات السلامة وفق المعايير الدولية

ووجه أبو العينين التهنئة إلى العاملين في «مصر للطيران»، وفريق عمل «ISAGO»، على ما بذلوه من جهد في معاونة لجنة التفتيش، ما كان له أثر كبير في قرار تجديد اعتماد شهادة «ISAGO» لمحطة القاهرة، كما أثنى على تفوق العاملين في تطبيق أعلى معدلات السلامة وفق المعايير الدولية.

وأكد أبو العينين أن «الاعتمادات الدولية تزيد من مكانة الشركة الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي، وتسهم في جذب المزيد من العملاء إلى مصر للطيران، من شركات الطيران الأجنبية والعربية، لتقديم الخدمة لهم».

«إياتا» تشيد بالإجراءات في محطة القاهرة

من جهتها، أشادت لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي بالإجراءات المتبعة والمراجعات الفنية في محطة القاهرة، دون وجود نقاط أو ملاحظات فنية، ما يتناسب مع مكانة وعراقة الشركة الوطنية، التي تعد من أقدم شركات الطيران في القارة الأفريقية، خاصة أن المراجعات شملت جميع أنشطة الخدمة الأرضية للركاب والطائرات، وأنشطة المحطة، والخدمات الأمنية، وأنشطة الشحن الجوي.